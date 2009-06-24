کارفرمایان متخلف تهرانی 2 میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آمار عملکرد ماهیانه سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران در خصوص اشتغال اتباع خارجی، انجام 455 مورد بازرسی از بنگاهها و واحدهای تولیدی در خرداد ماه سالجاری برای شناسایی اتباع خارجی غیرمجاز شاغل در این واحدها را نشان می دهد.

در همین ارتباط 943 نفر از اتباع خارجی تبعه کشور افغانستان که به صورت غیرمجاز در واحدهای تولیدی و صنعتی مشغول به کار بودند شناسایی شدند ولی در مورد تعداد و نوع شغل اشغال شده توسط کارگران غیرمجاز خارجی آماری ارائه نشده است.

بر پایه این گزارش طبق بند(ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 247 برگ جریمه برای کارفرمایان متخلف استفاده کننده از نیروی کار غیرمجاز خارجی صادر شد و بیش از 2 میلیارد ریال نیز جریمه بابت استفاده از نیروی کار غیر مجاز خارجی به کارفرمایان متخلف ابلاغ شد.

گفتنی است پس از ابلاغ مبلغ جریمه یاد شده بیش از 206 میلیون ریال توسط کارفرمایان متخلف پرداخت شده و در همین ارتباط نیز توسط ادارات کار و کارفرمایان 96 کارگر ایرانی جایگزین نیروی کارغیرمجاز خارجی شده است.

در خرداد ماه سالجاری 76 کارفرمای متخلف نیز بدون توجه به هشدارهای سازمان کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم استفاده از نیروی کار غیر مجاز خارجی، به مراجع قضایی معرفی شده اند.

نتایج پیگیری پرونده های کارفرمایان متخلف از مراجع قضایی (دادگاه بدوی) نشان می دهد که 19 رای در مورد پرونده کارفرمایان متخلف توسط مراجع قضایی در خرداد ماه صادر شده که 5 مورد از این آراء مربوط به اخذ جریمه نقدی از کارفرمایان متخلف است.

مبلغ جریمه نقدی صادر شده توسط مراجع قضایی برای کارفرمایان متخلف 27 میلیون و 500 هزار ریال است ولی در گزارش سازمان کار استان تهران در خصوص مبلغ وصولی از جریمه ابلاغ شده رقمی اعلام نشده است.

در خرداد ماه سالجاری بررسی 9 پرونده کارفرمایان متخلف منجر به صدور رای زندان غیرقطعی شد و در مورد 5 پرونده نیز رای به تبرعه صادر شده، گفتنی است در مورد صدور رای زندان قطعی نیز موردی نبوده است.

همچنین طی خرداد ماه 88 اقدامات به عمل آمده در خصوص کارت اشتغال به نحوی بوده که هیچ گونه صدور، تمدید، تجدید و ابطال کارت اشتغالی برای اتباع خارجی انجام نشده، بدیهی است که مبلغ وصولی عوارض بند(ب) ماده 26 نیز رقمی را نشان ندهد.