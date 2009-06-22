ارومیه میزبان مرحله دوم تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی ملا احمدی بعداز ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی مرحله دوم بیست و چهارمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان با حضور نمایندگان و مسئولان دستگاه های مرتبط اجرایی استان برگزار شد، افزود: تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان در شش مرحله از 10 تیرماه امسال آغاز خواهد شد.

علی ملااحمدی ادامه داد: دوچرخه سواران مسیرهای تبریز - ارومیه، ارومیه - شبستر، تبریز - جلفا، جمهوری نخجوان، جلفا - کلیبر و کلیبر - تبریز را رکاب خواهند زد.

وی به ارائه گزارشی از نحوه ورود دوچرخه سواران تور بین المللی آذربایجان از تبریز به ارومیه و از ارومیه به شبستر پرداخت و بیان داشت: دوچرخه سواران ظهر دهم تیرماه به ارومیه خواهند رسید و ساعت 9 صبح یازدهم تیرماه از میدان انقلاب ارومیه عازم شهرستان شبستر خواهند شد.

وی یادآور شد: در این مسابقات دوچرخه سوارانی از کشورهای آلمان، ارمنستان، گرجستان، سوریه و کشورمان حضور خواهند داشت.

در ادامه جلسه در خصوص نقطه عزیمت دوچرخه سواران از ارومیه به مقصد شبستر، نحوه میزبانی شایسته، تمهیدات راهنمایی و رانندگی، چگونگی برگزاری مراسم استارت و شروع حرکت از ارومیه، اسکان ورزشکاران و مسائل مربوطه اعضای جلسه به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.