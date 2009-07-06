روابط عربستان و عراق ؛ سیری از بی اعتمادی و واگرایی

زمانی که صدام قدرت را در عراق در اختیار داشت، عربستان او را فردی مشکل ساز و بی ثبات کننده منطقه می دانست، اما عراق بدون صدام نیز که موجب خلاء قدرت در این کشور شده به همان اندازه برای عربستان (به زعم آنها) بی ثبات کننده است. برای عربستان امتیاز صدام در این بود که او یک سنی بود و به جمعیت شیعه کشورش بی اعتماد بود و به ایران به عنوان همسایه ای دشمن می نگریست. به زعم عربستان، حکومت صدام به عنوان سد و مانعی در برابر نفوذ شیعه و ایران به کشورهای عربی دارای جمعیت شیعه در حاشیه خلیج فارس محسوب می شد. این موضوع برای عربستان که دارای اقلیت جمعیت شیعه ساکن در استان شرقی کشورش که دارای ذخایر غنی نفت و تاسیسات نفتی می باشد، بسیار جدی قلمداد می شود و اکنون به قدرت رسیدن شیعیان در عراق، سبب شده تا تحولات داخلی این کشور بیشتر مورد توجه عربستان قرار گیرد.

عوامل واگرایی و بی اعتمادی در روابط دو کشور

حکومت عربستان به طور سنتی در خصوص امور داخلی و خارجی با احتیاط و محافظه کاری خاصی گام بر می دارد و مسیر حرکتی آن مسیری آهسته و محافظه کارانه است.

مسئله مرزهای میان دو کشور عراق و عربستان یکی از مسائل حل نشده میان دو کشور است. مرزهای طولانی میان دو کشور که علامت گذاری مرزی نشده، کنترل آن را بسیار مشکل می سازد. در دهه های اخیر، نگرانی در خصوص امنیت مرزها برای عربستان از منظر این کشور عمدتا از جنبه نظامی مطرح بوده است. اگرچه عربستان اعلام کرده که در مرزهایش با عراق موانع مرزی (Temce) به طول 560 مایل که به حسگرهای الکترونیکی مجهز هستند ایجاد کرده است، ولی مشکل بودن گشت زنی و کنترل مرزها به علاوه وجود مناطق قبیله نشین که به راحتی ساکنان از مرزها عبور می کنند سبب شده تا شمال عربستان و غرب عراق محل مناسبی برای فعالیت قاچاقچیان تبدیل شود. نگرانی عربستان اشاعه درگیری ها و پیوستن گروه القاعده عراق به القاعده عربستان است ، هر چند عربستان در این خصوص متناقض عمل کرده است. نگرانی از ورود تروریستها از عربستان به عراق نیز موضوع نگران کننده ای است.

اگر چه تروریست های خارجی به طور نسبی سهمی را در میان جنگ افروزان و شورشیان در عراق دارند، ولی بیشتر بمب گذاری های انتحاری توسط همین تروریست های خارجی در عراق صورت می گیرد. بر اساس برخی تحلیل ها حدود 75 درصد بمب گذاری های انتحاری توسط اتباع سعودی در عراق انجام می شود.

روزنامه الشرق الاوسط با گشودن پرونده 400 جوان عربستانی که در حال عبور برای انجام عملیات انتحاری به عراق دستگیر شده بودند، پدیده گرایش گسترده اتباع عربستانی به این عملیات ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به نوشته این روزنامه فرامنطقه ای که نزدیک به مراکز تصمیم گیری عربستان می باشد، فتوای شیوخ وهابی، شبکه های ماهواره ای سلفی و البته شبکه اینترنت مهمترین علت گرایش این افراد به سوی انجام عملیات انتحاری در عراق است.

هر اقدامی که منجر به تجزیه در عراق شود، علاوه بر تاثیرگذاردن بر امنیت کشورهای همسایه عراق، بر عربستان تاثیر زیادی خواهد گذاشت. عربستان به لحاظ داشتن اقلیت شیعه و همجواری آنان با اکثریت شیعه عراق و سیاست های تبعیض آمیز عربستان علیه شیعیان کشورش و اهمیت ژئواکونومیک و وجود مناطق شیعه نشین از تجزیه احتمالی عراق در کوتاه مدت و به ویژه بلند مدت آسیب خواهد دید.

نزدیکی ایران و عراق

سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان طی اظهارنظری در شورای روابط خارجی آمریکا در سپتامبر سال 2005 میلادی، عراق را حوزه آرامی توصیف کرد که نیروهای آمریکایی آنرا ایجاد کرده اند و ایران در آن پا می گذارد و با منصوب کردن طرفداران خود در آنجا، نفوذ خود را بیشتر می کند.

به طور کلی همبستگی و اتحاد شیعیان از جانب کشورهایی چون اردن، مصر و عربستان برای امنیت کشورهای سنی نشین و منطقه موضوعی خطرناک قلمداد می شود و اظهارات شاه اردن، ملک عبدالله در طرح موضوع هلال شیعی و همراهی سران عربستان و مصر نشان از این موضوع دارد.

در دهه های اخیر نقش و نفوذ دو کشور عراق و عربستان به عنوان دولتهای رادیکال و محافظه کار تغییر کرده است. در دهه 1920 شبه نظامیان وهابی وفادار به عبدالعزیز چندین بار به عراق هجوم بردند و سعی داشتند تا سلطه سعودی را جایگزین نفوذ و سلطه هاشمی ها در حجاز، ماوراء اردن (trams jordam) و مناطق دیگری که هاشمی ها قدرت را در اختیار داشتند، نمایند.

با گذر زمان نقش و موقعیت دو کشور به عنوان محافظه کار و رادیکال تغییر کرده است. عراق تبدیل به قدرتی تجدید نظر طلب شد و عربستان دولتی که خواهان حفظ وضع موجود است. در دهه 1950 میلادی، ملک عبدالله در عراق از سلطنت طلبان پان عرب (که تعلق به خاندان هاشمی داشتند) به عنوان راه حلی برای عجز و ناتوانی دنیای عرب برای اتحاد و یکپارچگی حمایت می کرد.

اختلافات و تنشهای ایدئولوژیک بین دو کشور با سقوط پادشاهی عراق در سال 1958 و به قدرت رسیدن حزب بعث تشدید نیز گردید، عربستان ادعای صدام نسبت به کویت را مسئله ای منحصر به شخص صدام نمی دانست و اظهار می داشت که این ادعا ریشه در گذشته دارد و قبل از صدام ، عبدالکریم قاسم، رئیس جمهور وقت عراق نیز اقدام به اشغال کویت در سال 1961 کرد که مبین جاه طلبی عراق نسبت به همسایگانش است و این جاه طلبی مستقل از شخص حاکم در عراق است.

به قدرت رسیدن حزب بعث و انسجام آن در دهه 1970 میلادی، زنگ خطری برای ریاض بود. زیرا حکومت بعث در عراق حلقه محاصره بر ریاض را از جانب نیروهای مخالف سلطنت در آن زمان تنگ تر کرد. حکومت مارکسیستی در یمن جنوبی، حمایت مخالفان چپگرای عربستان از یمن شمالی و وجود جبهه خلق برای آزادی در عمان همه از سوی عراق بعثی مورد حمایت قرار می گرفتند.

چرخش در سیاست خارجی عراق به سمت عملگرایی در اواخر دهه 1970 میلادی منجر به بهبود روابط این کشور با عربستان سعودی از یک سو و کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس از سوی دیگر گردید. از نتایج این سیاست، امضای یک موافقتنامه مرزی بین دو کشور در سال 1975 می باشد که به موجب آن منطقه بی طرف با یک خط بین عراق و عربستان تقسیم گردید. منطقه بی طرف، منطقه ای به وسعت 2500 مایل مربع که به دنبال اختلافات و درگیری های دو کشور و با تلاشهای بریتانیا طی معاهده ای به منظور تعیین حدود دو کشور مشخص شده است. هدف از ایجاد این این منطقه جلوگیری از رفت و آمد قبایل بین دو کشور بود تا به این ترتیب از زمینه های بروز درگیری و تنش بین طرفین کاسته شود. هر چند بر اساس معاهده دوجانبه دو کشور متعهد شدند که هیچ گونه تاسیسات دایمی و نظامی در این منطقه ایجاد نکنند، اما این قرارداد نتوانست منجر به برقراری امنیت در مرزهای دو کشور شود.

موافقتنامه سال 1975 میلادی نیز اگر چه به امضای دو کشور رسید ولی هرگز به تصویب نرسید و به این ترتیب ابهام و تردید در مورد 850 کیلومتر مرز مشترک بین دو کشور همچنان به عنوان یک منبع بالقوه تنش و درگیری باقی ماند.

رقابت نفتی میان دو کشور

با پایان یافتن جنگ ایران و عراق در سال 1988 میلادی، مسئله سیاست نفتی و بدهی های عراق به عربستان و موضوع بخشش آنها از مسائل مطرح در روابط دو کشور عربستان و عراق بود. بغداد انتظار دارد که عربستان و شرکایش در شورای همکاری خلیج فارس در جهت حفظ قیمت بالای نفت همکاری کنند تا عراق بتواند در جهت بازسازی خسارات و ویرانی های ناشی جنگ و بدهی هایش - نه تنها به کشورهای حاشیه خلیج فارس بلکه به سایر کشورهای غیرعرب - فائق آید.

سیاست نفتی عربستان ، تثبیت قیمت در سطحی متوسط است زیرا این سیاست به منافع بلند مدت این کشور به عنوان بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده نفت کمک می کند و جایگاه این کشور را به عنوان تولید کننده کلیدی در بازار جهانی نفت حفظ خواهد کرد.

به نظر می رسد با گذشت زمان و بازسازی توان تولیدی عراق، دو کشور علاقه زیادی به تولید نفت تقریبا با حداکثر ظرفیت داشته باشند. زیرا عربستان با افزایش تقاضا برای نفت و گاز مواجه است. این تقاضا بیشتر از جانب کشور چین است و لذا این باور که در میان عرضه کنندگان انرژی، این کشور از موقعیت ویژه ای برخوردار است ، منطقی است.

اگر توسعه ظرفیت تولید نفت عراق به واسطه افزایش قیمت ها صورت گیرد، به نظر می رسد که ریاض با آن چندان موافق نباشد. زیرا که ریاض از تداوم افزایش قیمت ها که سبب اقدامات محافظه کارانه و خلل در تقاضاهای مشتریان نفتی این کشور گردد، نگران است. عربستان معتقد است دامنه قیمت در یک حد متوسط باقی بماند، زیرا قیمت بالای نفت به اعتقاد این کشور برای هیچ طرفی اعم از تولید کننده و مصرف کننده سودمند نیست.

به طور سنتی عربستان در مقابل تلاش کشورهایی که خواهان افزایش قیمت نفت هستند، در تلاش برای تثبیت قیمت ها و حفظ آن در یک سطح متوسط است.

مسئله ای که هنوز بین دو کشور مسکوت مانده و عربستان نیز راضی از این روند می باشد، موقعیت و جایگاه موضوع خطوط نفتی عراق در عربستان است، این خطوط لوله که در دهه 1980 میلادی به منظور تدبیر در مقابل احتمال بسته شدن تنگه هرمز از جانب ایران، ساخته شده است، ظرفیت بسیار بالایی در انتقال نفت دارد، به طوری که گنجایش انتقال 3/3 میلیون بشکه در روز را دارد که این رقم چیزی بیش از خط لوله کرکوک- جیهان که از ترکیه می گذرد، است. این خطوط نفتی به موجب تحریمهای شورای امنیت در نتیجه حمله عراق به کویت، مسدود شد و به طور رسمی در سال 2001 میلادی در اختیار حکومت عربستان قرار گرفت.

در حال حاضر این خطوط نفتی فعال نیستند و بر اساس گزارشات طرحی برای فعال سازی آنها در حال حاضر وجود ندارد. مقامات سعودی با راه اندازی این خطوط مخالفت می کنند، زیرا خطوط IPSA در جریان جنگ ایران و عراق ساخته شده و در حال حاضر خطری از جانب ایران برای صدور نفت از خلیج فارس وجود ندارد. ولی عراق معتقد است که کشورش برای افزایش تولید و صدور آن به بازارهای مصرف به تمام راههای ممکن برای صدور نفتش می اندیشد.

عامل مذهب در روابط دو کشور

عربستان سعودی کشوری است که عامل مذهب بر هویت ملی آن تسلط و هژمونی دارد. از طرف دیگر آبشخور و سرمنشاء بسیاری از اقدامات تجزیه طلبانه و خرابکارانه در عراق که امنیت این کشور را به شدت تهدید کرده و می کند، مسائل و اختلافات مذهبی است، با این مقدمه، مسائل مذهبی بخشی اجتناب ناپذیر از روابط دو کشور عراق و عربستان است. در مقاطعی عامل مذهب در کنار عوامل دیگر به نزدیکی دو کشور کمک کرده است. وجود صدام سنی مذهب به عنوان وسیله ای برای مقابله با ایران شیعی نمونه ای از این مدعا است.

نگرانی مهم برای عربستان نفوذ و شیوع حکومت شیعه عراق به کشورهای حاشیه خلیج فارس و تحت تاثیر قرار گرفتن جمعیت شیعه ساکن در این کشورها که از حقوق سیاسی و مدنی خود بهره مند نیستند، است. به نظر می رسد حکومت اکثریت در عراق به بیداری سیاسی شیعیان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس منجر شود . انتخابات شهرداری در استان شرقی عربستان سعودی در بهار سال 2005 نشان دهنده قدرت آگاهی و بیداری شیعه در آنجا است هر چند نتیجه انتخابات در نتیجه رد صلاحیت شیعیان در حوزه انتخاباتی الحسا (al - Hasa) به پیروزی سنی ها منجر شد و در شورای منتخب، صاحب اکثریت شدند.

مسئله بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، ماهیت ضد شیعی ایدئولوژی وهابیت است. این ماهیت در میان وهابی هایی که پیشینه نظامی دارند، مشهودتر است. به رغم بی تفاوتی ظاهری عربستان در مسائل قومی - مذهبی عراق، عربستان در ارتباط با مسائل قومی از دو سو تحت فشار است. اول اینکه؛ نخبگان سنی رژیم گذشته عراق و به طور کلی جامعه سنی عرب خود را در مقایسه با گروههای شیعه و کردها در اقلیت می بیند. همچنین جنگ افروزان وابسته به القاعده ، عراق را جبهه نبردی برای مقابله با ایالات متحده آمریکا تلقی می کنند. سنی های عراق، ارتباطات قوی و طایفه ای با اتباع سعودی ساکن عربستان دارند.

افراط گراها در عربستان به جنگجویان القاعده در عراق کمک مالی و پشتیبانی می کنند تا با کفار در سرزمین های دیگر مبارزه کنند. موضوع تسلط شیعیان بر ساختار حکومتی عراق و نفوذ طبیعی ایران بر جامعه شیعیان از نگرانی های دیگر عربستان در خصوص مسائل قومی - مذهبی است. انتخابات در عراق نشان داد که حکومت دموکراتیک به منزله حکومت شیعیان خواهد بود. در حالی که ایران و عربستان دارای نفوذ در عراق هستند، اما نفوذ ایران به طور طبیعی چه به لحاظ اکثریت جمعیت شیعه و چه به لحاظ ارتباط تاریخی میان روحانیون شیعه در دو کشور، پر رنگ تر است.

نتیجه گیری

روابط ریاض و بغداد به طور تاریخی، سیری مبتنی بر بی اعتمادی و واگرایی را طی کرده است . بنابراین فرض بهبود سریع روابط و غلبه بر هشت دهه بی اعتمادی و متعاقب مرگ صدام چندان درست به نظر نمی رسد. ایجاد شکل دموکراتیک حکومت در عراق که به منزله حکومت شیعیان در این کشور است، باعث نگرانی عربستان خواهد بود. تعامل با حکومت شیعه برای عربستان سخت و دشوار خواهد بود. وجود شیعیان در استانهای شرقی و نفت خیز عربستان و ارتباط آنها با شیعیان عراق مسئله نگران کننده ای برای حکومت سعودی است. لذا اتکا به برگ اعراب سنی در عراق جهت اعمال نفوذ مذهبی و گسترش وهابیت، متصور خواهد بود.