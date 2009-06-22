نمایشگاه کتاب منادیان عدالت در ساری برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، این نمایشگاه به منظور تبیین و ارائه عملکرد دستگاه‌های قضایی و سازمانهای تابعه سال 87 به مدت یک هفته در مرکز استان افتتاح شد.

مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه را ارائه اطلاعات حقوقی، افزایش اطلاعات حقوقی بازدیدکنندگان با ارائه انواع کتاب، جزوه و بروشور، ارائه عملکرد دستگاه ‌های قضایی، مشاوره قضایی رایگان و تعیین کارشناس برای آموزش اعضای شورای حل ‌اختلاف بوده که این نمایشگاه در 18 غرفه راه ‌اندازی شده است.



مهمترین این غرفه‌ ها را شامل غرفه بسیج و امور ایثارگران، حفاظت اطلاعات، شورای حل‌ اختلاف استان، بازرسی ‌کل استان، آموزش دادگستری‌، سازمان زندانها، سازمان قضایی و غرفه کتاب است.

نمایشگاه کتاب با 10 درصد تخفیف به مراجعه ‌کنندگان خدمات نمایشگاهی ارائه می ‌کند و به مدت یک هفته از ساعت 17 تا 21 برپا است.