اعلام حمایت بی دریغ ایثارگران مازندران از منویات مقام معظم رهبری

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، احسان آبیار قمصری بعداز ظهر دوشنبه در گردهمایی مسئولان ایثارگران ادارات دولتی استان در استانداری با اشاره به جایگاه ویژه و ممتاز ایثارگران در نظام اسلامی، ایران را سرزمینی تمدن ساز و فرهنگ پرور در بین جهانیان دانست و اظهار داشت: اسلام به عنوان دین هدایت و رستگاری در طول چندین قرن مسلمانان را به قله های رفیع پیشرفت و سرافرازی رسانده است.

وی در ادامه ضمن اعلام حمایت بی دریغ جمعیت ایثارگران استان از منویات اخیر مقام معظم رهبری گفت: با کمال تاسف شاهد هجمه های زیاد مستکبران و وابستگان داخلی آنها در کشور هستیم که این جمعیت ضمن اعلام انزجار از این رفتار قبیح آمادگی خود را برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد.

آبیارقمصری ضمن اشاره به ناآرامی های اخیری که بعد از انتخابات توسط عده ای از آشوب گران در کشور به وقوع پیوست اظهار داشت: این وقایع قلوب اکثر مردم به خصوص جامعه ایثارگران را جریحه دار کرده است.

محسن عرب مقصودی، مدیرعامل شرکت گاز مازندران نیز با اعلام اینکه ۵۰ درصد از نیروهای این شرکت را ایثارگران تشکیل می دهند، افزود: در بین کارکنان این شرکت ۸۷ نفر جانباز، ۶۳ نفر رزمنده، ۲۱ نفر از خانواده شهدا، هشت نفر آزاده و شش شهید بزرگوار وجود دارد.

وی با اعلام اینکه پاسداری از فرهنگ ایثار و شهادت مملکت اسلامی را از گزند حوادث و فتنه دور خواهد کرد، گفت: مقام معظم رهبری مهمترین نعمت انقلاب اسلامی است و ایثارگران ما نیز حول این محور همواره به فعالیت می پردازند.