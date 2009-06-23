  1. استانها
  2. مازندران
۲ تیر ۱۳۸۸، ۹:۰۵

مطالعات امکان سنجی شهرک تخصصی بازیافت در مازندران آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار مازندران گفت: مطالعه امکان سنجی و مکان یابی شهرک صنعتی تخصصی بازیافت در این استان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ولی الله فرزانه شامگاه دوشنبه در جلسه پیگیری مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان در بخش صنایع و معادن با اعلام اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال جهت کمک به ایجاد زیرساختها و تملک شهرکها و نواحی صنعتی از محل ردیف ملی استانی طی سه سال گفت: از این میزان اعتبار که در مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان اختصاص یافته  مبلغ پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تاکنون برای استان در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار از مطالعه امکان سنجی و مکان یابی شهرک صنعتی تخصصی بازیافت خبر داد و افزود: با اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و اعلام فراخوان عمومی، با انتخاب مشاور مناسب کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی آن در حال انجام است.

فرزانه در خصوص روند اجرایی مطالعه و احداث یک واحد کک سازی به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در شهرستان سوادکوه گفت: پس از دریافت مجوزهای لازم و اخذ جواز تاسیس، انتخاب مشاور در دستور کار قرار گرفت تا توجیهات فنی و اقتصادی و زیست محیطی این طرح بررسی و سپس اجرا شود.

وی پیشرفت پروژه احداث واحد خودروسازی شهرستان بابل را خوب ارزیابی کرد و افزود: مراحل نصب سوله با پیشرفت ۵۰ درصدی در حال انجام است.

مرتضی هاشم پور، رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران در این جلسه در خصوص روند اجرایی مطالعه و احداث تصفیه خانه در شهرکهای صنعتی بندپی و فاز دو آمل گفت: احداث تصفیه خانه در شهرک صنعتی بندپی در حال اتمام بوده و در فاز ۲ آمل نیز با انتخاب پیمانکار کار احداث تصفیه خانه آغاز شده است.

وی همچنین اظهار داشت: کار مطالعاتی احداث تصفیه خانه در بابکان و جویبار نیز با انتخاب مشاور در حال انجام است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان از اختصاص اعتبار ۴۰۰ میلیون ریالی جهت انجام کارهای تحقیقاتی در خصوص مطالعه شناختی خوشه صنایع غذایی در سال جاری خبر داد و افزود: با انتخاب مشاور لازم تا شهریور ماه سال جاری کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی این طرح توسط شرکت بنیاد توسعه خوشه صنایع غذایی پایان یافته و اعلام خواهد شد.

هاشم پور با اعلام اینکه مازندران در زمینه اجرای طرح آمایش صنعتی از استانهای دیگر پیش است، گفت: از ۴۲ طرح موجود ۱۱ طرح به ستاد راهبردی ارسال شده که ۲ طرح از آنها پس از تایید و معرفی به بانک صنعت و معدن مراحل نهایی جهت اخذ تسهیلات را طی می کنند.

وی همچنین از اکتشاف چهار محدوده اکتشافی در استان خبر داد و افزود: با پی جویی و آماده سازی نقشه های مقدماتی، مراحل ابتدایی فعالیتهای اکتشافی در این معادن در حال انجام است.

کد مطلب 900824

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها