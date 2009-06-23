138 هزار نفر در طرح هجرت سه مازندران شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عبدالسعید رنجبر بعداز ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح هجرت سه مازندران در هنرستان شریف ‌واقفی قائم شهر با بیان اینکه استفاده از نیروهای جوان در قالب قانونی در طرحهای هجرت صورت می ‌گیرد، افزود: توانمند کردن جوانان، تمرین کارگروهی و انجام شعار ما می ‌توانیم از اهداف طرحهای هجرت سه است.

وی با بیان اینکه طرح هجرت سه از اول تابستان به صورت همزمان در سراسر کشور آغاز می ‌شود، عنوان کرد: مازندران دارای 195 هزار دانشجو، 175 هزار دانش ‌آموز و 360 هزار نیروی جوان است که 100 روز در تابستان را بیکار هستند.

رنجبر با اشاره به اینکه مازندران به دلیل عملکرد برتر و وفاق و همدلی در اجرای طرحها رتبه نخست کشور را در طرح‌ هجرت سه کسب کرده است، افزود: در طرح هجرت سه در سال گذشته 20 دستگاه اجرایی مشارکت داشتند.

وی با تاکید بر اینکه طرح هجرت در مازندران به عنوان یک طرح ملی محسوب می ‌شود، عنوان کرد: در این طرح حداقل از 138 هزار نفر نیروی جوان بهره‌ گرفته شده است.

رئیس سازمان بسیج ‌سازندگی مازندران با اعلام اینکه مازندران در اجرای پروژه ‌های طرح هجرت 750 درصد رشد در سال گذشته داشته است، یادآور شد: در سال گذشته تنها از چهار درصد ظرفیت دانش‌آموزی و هشت درصد ظرفیت دانشجویی، 16 درصد کار انجام شده است.

رنجبر با اشاره به اینکه در سال ‌جاری در طرح هجرت سه در تابستان امسال سازندگی اعتقادی و فرهنگی نیز در کنار طرحهای فیزیکی مورد نظر است، افزود: حضور علما و روحانیان در مدارس در طرح هجرت سه امسال صورت می ‌گیرد.

وی اظهار داشت: آموزش و پرورش مازندران به تنهایی دارای 320 هزار نفر روز نیروی فعال و جوان است.