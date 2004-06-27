100 استاد دانشگاه عراقي به دست موساد ترور شده اند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، روزنامه الوفد چاپ قاهره در شماره امروز شنبه خود به نقل از دكتر هدي النعيمي رئيس مركز پژوهش هاي فلسطين دانشگاه بغداد آورده است : حدود يك صد تن از اساتيد دانشگاه هاي عراق از زمان آغاز اشغال عراق از سوي نظاميان آمريكايي و انگليسي تاكنون به قتل رسيده اند و سازمان جاسوسي اسراييل، موساد مسئوليت اجراي اين عمليات تروريستي را برعهده داشته است.



وي همچنين گفت: در شرايط بحراني جاري عراق بيش از يك هزار استاد نيزكشور را ترك كرده اند.



وي افزود: ورود صهيونيستها به عراق از طريق شركت هاي سرمايه گذاري به ويژه درمنطقه ميسان به دليل وجود آرامگاه عزيزنبي، منطقه ذي الكفل و بابل صورت مي گيرد.



اين استاد دانشگاه بغداد همچنين با اشاره به اقدامات ضد بشري نظاميان آمريكايي عليه غيرنظاميان عراقي گفت: نيروهاي آمريكايي در جريان بازرسي هاي خانه به خانه، جواهرآلات و اشياي قيمتي را مي ربايند.

وي تاكيد كرد: شعارهاي آمريكا درباره برقراري دموكراسي، آزادي وحقوق بشردرعراق تنها براي استفاده منطقه اي كاربرد دارد و اين در حالي است كه هيچ كسي از سرنوشت نفت عراق اطلاعي ندارد.



