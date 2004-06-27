۷ تیر ۱۳۸۳، ۱۰:۱۴

از زمان اشغال عراق تا كنون:

100 استاد دانشگاه عراقي به دست موساد ترور شده اند

يك استاد دانشگاه عراق با اشاره به جنايت هاي متعدد نظاميان آمريكايي در اين كشور، از قتل قريب به 100 استاد دانشگاه و دانشمند عراقي توسط جوخه هاي ترور رژيم صهيونيستي خبر داد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، روزنامه الوفد چاپ قاهره  در شماره  امروز  شنبه  خود  به  نقل  از دكتر هدي النعيمي رئيس مركز پژوهش هاي فلسطين  دانشگاه  بغداد آورده  است : حدود  يك صد تن از اساتيد  دانشگاه هاي عراق از زمان آغاز اشغال عراق  از سوي نظاميان آمريكايي و انگليسي تاكنون به قتل رسيده اند و سازمان جاسوسي اسراييل، موساد مسئوليت اجراي اين عمليات  تروريستي را برعهده داشته است.

وي همچنين گفت: در شرايط بحراني جاري عراق بيش از يك هزار استاد نيزكشور را ترك كرده اند.

وي افزود: ورود صهيونيستها به عراق از طريق شركت هاي سرمايه گذاري به ويژه درمنطقه ميسان به دليل وجود آرامگاه عزيزنبي، منطقه ذي الكفل و بابل صورت مي گيرد.

اين استاد دانشگاه بغداد همچنين با اشاره به اقدامات ضد بشري نظاميان آمريكايي عليه غيرنظاميان عراقي گفت: نيروهاي آمريكايي در جريان بازرسي هاي خانه به خانه، جواهرآلات و اشياي قيمتي را مي ربايند.

وي تاكيد كرد: شعارهاي آمريكا درباره برقراري دموكراسي، آزادي وحقوق بشردرعراق تنها براي استفاده منطقه اي كاربرد دارد و اين در حالي است كه هيچ كسي از سرنوشت نفت عراق اطلاعي ندارد.

