به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه زیربنایی مازندران در استانداری افزود: این رقم یارانه تخصیصی به سوخت استان معادل اعتبارات تملک دارایی مازندران در مدت ذکر شده است.

وی خاطرنشان کرد: مصرف سوخت در استان به واسطه گردشگرپذیر بودن آن در نیمه نخست سال افزایش دارد.

رئیس ستاد بهینه سازی مصرف سوخت مازندران با تاکید بر بهینه سازی مصرف سوخت در استان تصریح کرد: در سال اصلاح الگوی مصرف از جمله مصارفی که بودجه های کشور را به آسانی مصرف می کند در بخش یارانه های انرژی بوده که باید کاهش یابد.

هاشمی حیدری با بیان اینکه در راستای اصلاح الگوی مصرف در استان و به صورت پایلوت روشهای سنتی تولید آجر در مازندران حذف خواهد شد، تصریح کرد: برای این منظور قصد داریم آجر را از مصالح مصرفی ساختمانهای مازندرانی ها حذف کنیم.

وی با اعلام اینکه هم اکنون برای تولید 100 قرص آجر در استان، 14 لیتر سوخت مصرف می شود، یادآور شد: در یک برنامه زمان بندی سه تا چهار ساله قصد داریم این میانگین را کاهش دهیم.

وی با اشاره به فعالیت 310 واحد آجرپزی سنتی استان خاطرنشان کرد: بر اساس یک برنامه مدون با اجتماع این واحدهای تولیدی در قالب شهرک تولید آجر صنعتی می توانیم گامی اساسی در راستای اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف سوخت برداریم.

هاشمی با اشاره به اینکه یارانه های کلانی برای تامین سوخت مردم استان پرداخت می شود خواستار تغییر الگوی مصرف شهروندان در فرآورده های نفتی شد.

معاون عمرانی استانداری مازندران همچنین با اشاره به اجرای طرح ساماندهی وضعیت بی رویه مصرف سوخت گلخانه در یک پروسه زمانی چهار ساله در استان تصریح کرد: ممیزی واحدهای مصرف کننده سوخت بالای پنج هزار متر مکعب نیز در استان اجرایی می شود.

وی بدون اشاره به میزان مصرف بنزین در مازندران گفت: پنج درصد بنزین کشور و رتبه سوم مصرف بنزین در کشور مربوط به استان مازندران است.

هاشمی با بیان اینکه مازنی ها رتبه هشتم کشور را در مصرف نفت سفید به خود اختصاص داده اند، گفت: شش درصد نفت سفید کشور توسط مردم این خطه مصرف می شود.

وی با اشاره به اینکه مازندران رتبه هشتم نفت گاز را در کشور به خود اختصاص داده، اظهار داشت: شش درصد نفت کوره کشور در مازندران مصرف می شود.

هاشمی با اشاره به وجود بزرگترین نیروگاه تولید برق کشور در مازندران مصرف روزانه سوخت این نیروگاه را 10 میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: بخش اعظمی از سوخت استان توسط این نیروگاه مصرف می شود.

وی در عین حال با تاکید بر ذخیره سازی سوخت مورد نیاز مردم توسط شرکت های نفت ساری و چالوس برای فصل سرما اظهار داشت: میزان مصرف انواع سوخت سه ماهه نخست امسال در مازندران پنج درصد کاهش یافت.