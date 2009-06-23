15 هزار و 203 فقره سند مالکیت در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ابراهیم اصفهانی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران به کاهش 21 درصدی تقاضاهای ثبت در استان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته دو هزار و 477 تقاضای ثبت در استان داشته ایم.

وی تعداد شرکتهای تجاری به ثبت رسیده در استان طی سال گذشته را با چهار درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن 438 شرکت اعلام کرد و بیان داشت: 13 شرکت تجاری در استان منحل شده که 18 درصد افزایش نسبت به سال 86 داشته است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 150 شرکت تعاونی در استان به ثبت رسیده است، تصریح کرد: سه هزار و 213 مورد دفتر در استان پلمپ شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سال گذشته 343 هزار هکتار از اراضی ملی به نام دولت در استان سند صادر شده است، افزود: از ابتدای تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک تاکنون در مجموع هفت میلیون هکتار از اراضی ملی و مرتعی به نام دولت صدور سند انجام گرفته است.

اصفهانی از افزایش سه درصدی درآمدهای اداره ثبت استان در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: مجموع درآمدهای این اداره در سال گذشته 12 میلیارد و 967 میلیون ریال و سپرده ای اشخاص و اجرایی چهار میلیارد و 453 میلیون ریال بوده است.

وی تعداد اسناد مالکیت روستایی صادر شده در استان طی سال گذشته را شش هزار و437 فقره عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 30 دفتر اسناد رسمی، 30 دفتر ازدواج و 10 دفتر رسمی طلاق در استان فعالیت می کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی به ثبت هفت هزار و 629 فقره ازدواج طی سال گذشته در استان اشاره کرد و گفت: در این مدت 547 فقره طلاق نیز در استان ثبت شده است.