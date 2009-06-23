نظرهیئت رئیسه برای تمدیدقرارداد قطبی مثبت است/ از تغییر لطمه خورده ایم

فریده شجاعی نایب رئیس بانوان وعضوهیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر پرهیز از تصمیمات احساسی و لحظه ای درمقطع کنونی تصریح کرد: جام جهانی 2010 برای فوتبال ایران تمام شده و فوتبال با تمام شایستگی که داشت از حضور در این رویداد مهم بازماند و از حالا باید به فکر موفقیت برای صعود به جام جهانی آینده باشیم.

شجاعی افزود: مقصر دانستن این و آن و سهم قائل شدن برای این ناکامی نه تنها هیچ کمکی به فوتبال ما نمی کند که انرژی ما را صرف حاشیه پردازی ها خواهد کرد. به نظر من مجموعه سازمان و فدراسیون فوتبال برای صعود تیم ملی نهایت تلاش خود را انجام دادند ولی شکست تیم ملی مقابل عربستان در تهران تمام برنامه های صعود تیم ملی را برهم زد و اگرحداقل این بازی را با تساوی به پایان برده بودیم ، می توانستیم جزو تیم های صعود کننده باشیم.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه نگاه به گذشته سودی برای فوتبال ما ندارد و حاصلی جز حسرت فرصت های از دست رفته نخواهد بود، اظهار داشت : باید احساسات را کنار بگذاریم و با رویکرد مناسب به آینده برای 4 سال آینده به گونه ای برنامه ریزی کنیم که در دور بعد با اقتدار به جام جهانی صعود کنیم .

وی تصریح کرد: خوشبختانه اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و شخص آقای کفاشیان توجه ویژه ای به کار برنامه ای و بلند مدت بر روی فوتبال دارند و همواره نسبت به سرمایه گذاری بر روی تیم های پایه تاکید می کنند و این توجه آینده روشنی را برای فوتبال کشور نوید می دهد.

شجاعی درخصوص وضعیت تیم ملی و ادامه همکاری افشین قطبی با فدراسیون فوتبال تاکید کرد: نظر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون برای تمدید قرارداد با قطبی مثبت است و قرار است ایشان برنامه 4 سال خود را به فدراسیون ارائه کند.

وی یادآورشد: هیئت رئیسه فدراسیون مذاکره با افشین قطبی و بررسی برنامه ها و شرایط همکاری با ایشان را به آقای کفاشیان محول کرده و قرار شده در نشستی شرایط ادامه همکاری بویژه شرایط مالی با قطبی مورد بررسی قرارگیرد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با بیان اینکه فوتبال ایران رویدادهای مهمی نظیر جام ملتهای آسیا و بازیهای آسیایی و حتی مقدماتی المپیک را پیش رو دارد، اظهار داشت: به اعتقاد من باید قطبی را برای 4 سال آینده درتیم ملی حفظ کرد و با نگاه به آینده شرایطی را فراهم کنیم که او بتواند با اطمینان خاطر برنامه هایش را در تیم ملی پیاده کند. فوتبال ما همواره از تعویض مداوم مربیان لطمه خورده و امیدوارم حداقل یکباربه سرمربی تیم ملی این فرصت را بدهیم تا تفکرات و برنامه های خود را در یک دوره زمانی در تیم ملی پیاده کند.