به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش و پس از جدایی موقت پرویز مظلومی با باشگاه مس کرمان، مسئولان این باشگاه برای جذب یک مربی مطرح خارجی رایزنی هایی را با چند مربی انجام داد که یکی از این گزینه‌ها "کلاس تاپ مولر" آلمانی بود.

این مربی برای حضور در مس کرمان حتی پیشنهاد 650 هزار دلاری را پذیرفته بود اما با بازگشت مظلومی، مسئولان این باشگاه کرمانی قید مذاکره با مولر و سایر گزینه‌هایی خارجی با چنین رقمی را زدند.

کلاوس تاپ مولر مربی 58 ساله آلمانی، کمتر از یک ماه بعد گزینه اصلی سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس شد که برای قبول سرمربیگری این تیم پرطرفدار ابتدا درخواستی 800 هزار دلاری را به مسئولان این باشگاه ارائه کرد اما پس از چند روز اقامت در ایران و بازدید از امکانات باشگاه پرسپولیس رقم پیشنهادش را افزایش داد و به یک میلیون و 200 هزار یورو رساند.

تاپ مولر در شرایطی این رقم سنگین را به مسئولان باشگاه پرسپولیس پیشنهاد کرده است که با چنین مبلغی می توان مربیان بزرگی چون ژاک سانتینی سرمربی پیشین تیم ملی فرانسه یا هولگر اوسیک آلمانی که فصل گذشته اوراواردز ژاپن را قهرمان لیگ قهرمانان آسیا کرد و این تیم را به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان رساند، را استخدام کرد.

حتی مربیان بزرگ دیگری نیز با چنین رقمی حاضرند به ایران بیایند و یک فصل موفق را در پرسپولیس داشته باشند. اما تاپ مولر با این پیشنهاد تیری در تاریکی انداخته است که اگر تیرش بگیرد رقم بالایی را نصیب خود کرده است. در مورد رقم پیشنهادی تیم های اروپایی به مولر گفته می شود او بیش از 500 هزار دلار نمی ارزد!