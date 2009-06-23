ارسلان دمیرچی در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت شرکت کننده های داوطلب دختر و پسر به ترتیب 67 و 33 درصد اعلام کرد و افزود: نسبت به سال گذشته شاهد کاهش چهاردرصدی شرکت داوطلبان در آزمون سراسری هستیم.

وی عنوان کرد: کل تعداد داوطلبان شهرستان رشت در این آزمون 14 هزار و 217 نفر است که از این تعداد 9 هزار و 639 نفر زن و چهارهزار و 578 نفر مرد هستند.

نماینده تام الاختیار دانشگاه در امر برگزاری آزمون سراسری یادآور شد: مجریان برگزاری آزمون در استان گیلان سازمان آموزش و پرورش با سه هزار داوطلب در رشته های علوم تجربی، ریاضی، فنی و علوم انسانی و دانشگاه گیلان با 11 هزار و 217 داوطلب در گروه های مختلف آزمایشی است.