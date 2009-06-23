۲ تیر ۱۳۸۸، ۸:۲۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل، مهمترین عناوین خبری جهان از شب گذشته تا امروز صبح به نقل از خبرگزاریهای خارجی به شرح زیر است.

- دولت آمریکا: تحولات اخیر در ایران به تصمیم استراتژیک این کشور برای گفتگو با ایران تاثیری نداشته است و سفرای ایالات متحده در تمامی کشورها همچنان در صدد دعوت از همتایان ایرانی خود برای شرکت در جشن استقلال آمریکا هستند.

- در خواست انگلیس و ایتالیا برای خروج خانواده های کارکنان سفارتهایشان از ایران

- در تصادف در ایستگاه مترو واشنگتن شش نفر کشته شدند

- آصف علی زرداری : دیکتاتوری به یاس و ناامیدی منجر می شود

- مخالفت نیکلا سارکوزی با پوشش صورت زنان مسلمان در فرانسه

- شائول موفاز: ایران به نقطه ای برگشت ناپذیر در ساخت بمب اتمی رسیده است

- اتحادیه اروپا دخالت خود در تحولات اخیر ایران را رد کرد

- دولت آلمان دستور اخراج حدود 8 هزار هوادار گروه تروریستی پ.ک.ک ترکیه را صادر کرد.

- رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت که حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) همچنان از پشتیبانی اروپا برخوردار است.

- خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با شیرین عبادی فعال حقوق بشر ایرانی بار دیگر نگرانی خود را از ناآرامی ها در ایران اعلام کرد.

