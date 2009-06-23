دخالت در انتخابات ایران غیر قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الخلیج امارات، " شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان" وزیر امورخارجه امارات در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با " احمد داووداوغلو " همتای ترک خود در آنکارا اعلام کرد: حوادث اخیری که در تهران به وقوع پیوست مسئله داخلی این کشور به شمار می رود و مسئولیت آن با دولت ایران است و هرگونه دخالتی از هر طرفی در این امور قابل قبول نیست.

وی در ادامه افزود: امارات جزء اولین کشورهایی بود که انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را تبریک گفت.

این درحالی است که کشورهای غربی مانند آمریکا، انگلیس ، فرانسه و آلمان با اعلام حمایت از بروز آشوب های اخیر در تهران خواستار بازنگری در امر انتخابات در ایران شدند که این دخالت ها همچنان نیز ادامه دارد.