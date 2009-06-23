  1. بین الملل
  2. سایر
۲ تیر ۱۳۸۸، ۹:۰۲

امارات :

دخالت در انتخابات ایران غیر قابل قبول است

دخالت در انتخابات ایران غیر قابل قبول است

وزیر خارجه امارات در کنفرانسی مطبوعاتی با همتای ترک خود، اظهار نظر درباره انتخابات ایران را به منزله دخالت در امور داخلی این کشور دانسته و آن را امری غیر قابل قبول دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الخلیج امارات، " شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان" وزیر امورخارجه امارات در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با " احمد داووداوغلو " همتای ترک خود در آنکارا اعلام کرد: حوادث اخیری که در تهران به وقوع پیوست مسئله داخلی این کشور به شمار می رود و مسئولیت آن با دولت ایران است و هرگونه دخالتی از هر طرفی در این امور قابل قبول نیست.

وی در ادامه افزود: امارات جزء اولین کشورهایی بود که انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را تبریک گفت.

این درحالی است که کشورهای غربی مانند آمریکا، انگلیس ، فرانسه و آلمان با اعلام حمایت از بروز آشوب های اخیر در تهران خواستار بازنگری در امر انتخابات در ایران شدند که این دخالت ها همچنان نیز ادامه دارد.

کد خبر 900895

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها