ارتباط هرچه بیشتر هنرمند با بطن جامعه باعث خلق آثار بهتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام محمد شریف شریفی شامگاه دوشنبه در جریان برگزاری اختتامیه جشنواره نمایشنامه نویسی قلم سبز اظهار داشت: ایجاد ارتباط و پیوند هرچه بهتر بین هنرمند و بطن جامعه می تواند باعث خلق آثاری به مراتب با سطح بالاتری شود.

وی ادامه داد: هنرمندان و نویسندگان ادبیات نمایشی می توانند با تاثیرپذیری هرچه بهتر از جامعه همچنین استفاده از فرهنگ عامه و فولکلور منطقه بر غنای آثار خویش بیافزایند.

رئیس حوزه هنری استان کردستان بیان داشت: امروز پیرامون هنرمندان سرشار از سوژه های مختلف است که بسته به شوق و ذوق هنری هر فرد باید به آنها پرداخت و حوزه هنری استان کردستان نیز از پدید آورندگان این گونه آثار حمایت خواهد کرد.

حجت الاسلام شریفی در ادامه افزود: هنرمند به یک ابزار قدرتمندی مجهز است که می تواند از آن برای تاثیرگذاشتن در جامعه در تمامی عرصه ها استفاده کند.

وی گفت: هنرمند با توجه به ابزاری که در اختیار دارد می تواند باعث خلق آثاری شود که نه تنها ماندگاری این اثر را به دنبال داشته باشد بلکه هویت تاریخی خود و پیرامون خود را نیز به اثبات برساند.

رئیس حوزه هنری استان کردستان بر حمایت هر چه بیشتر از هنرمندان تاکید کرد و یادآور شد: حوزه هنری استان کردستان در راستای عمل به وظیفه ذاتی خود از هنرمندانی که به دنبال طرح موضوعات پیرامون خود به ویژه در بخش های اجتماعی و تاریخی هستند حمایت خواهد کرد.

شریفی در پایان عنوان کرد: برگزاری جشنواره های این چنینی با حضور هنرمندان سایر استان ها می تواند باعث تبادل نظر و ایجاد ارتباط هرچه بهتر بین هنرمندان شده و در نتیجه خلق آثاری به مراتب بهتر را شاهد خواهیم بود.

اولین جشنواره نمایشنامه نویسی منطقه ای قلم سبز با حضور هنرمندانی از استان های آذربایجان غربی، همدان، کرمانشاه، لرستان، زنجان، ایلام و کردستان برگزار شد.