افزایش 20 درصدی تیمهای سیار برای ارائه خدمات به معتادان

فرهاد اقطار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در سال گذشته برنامه های زیادی در جهت درمان و بازتوانی معتادان اجرایی شد که در مقایسه با سال پیش از آن از رشد خوبی برخوردار بود .

سرپرست دفتر پیشگیری و امور اعتیاد سازمان بهزیستی در ادامه تاکید کرد: در سال 86 ، 128 تیم سیار توانستند 23 هزار و 926 نفر را تحت پوشش بازتوانی و کاهش آسیب اعتیاد قرار دهند که این تعداد در مقایسه با سال گذشته به 146 تیم سیار و 28 هزار و 542 نفر رسید و این حاکی از رشد 20 درصدی ارایه خدمات به معتادان است.

براساس اعلام سازمان بهزیستی ، استانهای سراسر کشور برای تحت پوشش قرار دادن معتادان و گسترش مراکز آسیب تقاضاهای زیادی داشتند و این حاکی از فعالیت مناسب مراکز گذری وتیمهای سیار کشوری بود.

اقطار با اشاره به اینکه تیمهای امدادرسان سیار، تیمهای دو نفره ای هستند که به معتادانی که به مراکز ترک اعتیاد مراجعه نمی کنند، خدمات آموزشی برای کاهش آسیب ارایه می دهند ، گفت: این تیمها بیشتر با مراکز گذری ترک اعتیاد ( DIC )همکاری می کنند.

اعزام تیمهای سیار به مراکز پرخطر با هدف کاهش آسیب و کاهش بیماری HIV مثبت و هپاتیت با ارایه سرنگی که بار مصرف برای تزریق سالم و آموزشهای لازم افراد پرخطر را دارد ، صورت می گیرد.

به گفته سرپرست دفتر پیشگیری و امور اعتیاد سازمان بهزیستی، تیمهای سیار معتادان را در مراکز پرخطر مانند پارکها، خیابانها و مناطق مخروبه شناسایی کرده و با ارایه خدمات آموزشی، بسته های شامل سرنگ، سوزن، پد الکلی در اختیار آنها قرار می دهند تا از سرنگ مشترک استفاده نکنند و از انتقال بیماریهایی مانند ایدز، هپاتیت وبیماریهای عفونی جلوگیری شود.