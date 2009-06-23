عدم تطابق مدارک تحصیلی با قوانین کنکور موجب حذف از گزینش یا حذف قبولی می شود

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آنجا که‌ براساس ضوابط آزمون سراسری سال 1388 منحصرا آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ فارغ التحصیل نظام جدید آموزش متوسطه که دارای مدرک‌ پیش ‌‌دانشگاهی و یا کاردانی بوده و یا تا تاریخ 31 شهریورماه 1388 مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی خود را دریافت می کنند مجاز به‌ ثبت ‌نام‌ و شرکت‌ در کنکور هستند، بنابراین‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ که‌ به‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی راه‌ نیافته ‌اند و یا فاقد مدرک کاردانی هستند مجاز به‌ شرکت‌ در آزمون‌ سراسری سال 1388 نیستند و در صورت‌ شرکت‌ در آزمون‌ از گزینش‌ حذف و در صورت قبولی پذیرش آنها لغو می‌ شود.

حذف از گزینش نهایی داوطلبانی که در دوره روزانه کنکور 87 قبول شده اند

وی اظهار داشت: پذیرفته ‌شدگان‌ دوره ‌های‌ روزانه‌ (اعم‌ از متمرکز و یا نیمه‌ متمرکز) آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1387 از گزینش نهایی در رشته‌ های دوره روزانه حذف و منحصرا در دوره ‌های شبانه، پیام نور و موسسات غیرانتفاعی گزینش می ‌شوند.

حذف از گزینش نهایی داوطلبانی که تاکنون دو بار در کنکور در دوره های روزانه قبول شده اند

معاون سازمان سنجش در خصوص آن دسته از افرادی که نباید در آزمون سراسری 88 شرکت کنند، گفت: داوطلبانی که‌ تاکنون دو بار در آزمونهای‌ سراسری‌ از سال‌ تحصیلی 1364-65 به‌ بعد در ردیف پذیرفته ‌شدگان رشته ‌های تحصیلی دوره روزانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (اعم از متمرکز و یا نیمه متمرکز) قرار گرفته‌ اند از گزینش نهایی حذف می شوند.

لغو قبولی داوطبان نظام جدیدی که تا شهریور ماه 88 موفق به دریافت مدرک پیش دانشگاهی نمی شوند

وی افزود: همچنین داوطلبان نظام ‌جدید که تا شهریور ماه سال ‌1388 موفق به دریافت مدرک دوره پیش ‌دانشگاهی نمی ‌شوند، حتی در صورت قبول نهایی، قبولی آنها در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی لغو خواهد شد.

توکلی تأکید کرد: با توجه به ‌اینکه هرگونه اطلاع ‌رسانی در مورد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته (در مردادماه) و اعلام نتایج نهایی آزمون سال 1388 (در شهریور ماه) از طریق سایت اینترنتی سازمان انجام می شود، داوطلبان باید پس از پایان جلسه آزمون برچسب صندلی خود را به همراه خود برده و تا اعلام نتایج نهایی آزمون نزد خود نگاه دارند.

وی افزود: داوطلبان باید برای حضور در جلسه آزمون پرینت کارت شرکت در آزمون، کارت ملی یا شناسنامه عکس دار و چند مداد سیاه‌ نرم‌ پر رنگ‌، مداد پاک کن‌، مداد تراش‌ و سنجاق‌ همراه‌ داشته‌ باشند و از آوردن‌ وسایل‌ اضافی‌‌ مانند کیف‌ دستی، ساک ‌دستی‌، کتاب‌، جزوه‌، ماشین‌ حساب‌، تلفن‌ همراه، پیجر، بی ‌سیم، نت، یادداشت خودداری کنند در غیر این صورت‌ فرد به‌ عنوان‌ متخلف‌ تلقی‌ و برابر قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری با وی‌ رفتار می شود.

معاون سازمان سنجش اظهار داشت: از آنجا که محلی برای نگهداری وسایل اضافی در حوزه ‌های امتحانی پیش ‌‌بینی نمی ‌شود، به هیچ وجه این قبیل وسایل اضافی ‌را‌ به‌ همراه خود به محل حوزه امتحانی نیاورند.

به گزارش مهر، آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی در صبح روز پنجشنبه 4 تیر ماه، آزمون گروه آزمایشی هنر در بعداز ظهر پنجشنبه 4 تیرماه، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه 5 تیرماه، آزمون گروه آزمایشی زبانهای خارجی در بعدازظهر جمعه 5 تیرماه و آزمون گروهآزمایشی علوم انسانی در شنبه 6 تیرماه برگزار می شود.