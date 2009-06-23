وضعیت برگزاری ترم تابستانی در دانشگاههای کشور

دانشگاه تهران ترم تابستانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزشی دانشگاه تهران با بیان اینکه ترم تابستانی در این دانشگاه برگزار نمی شود گفت: آیین نامه ای داریم که بر اساس آن واجدین شرایط می توانند در دانشگاههای دیگر مهمان شوند.

وی با بیان این مطلب افزود: در دانشگاه تهران ترم تابستانی برگزار نمی شود اما کسانی که واجد شرایط هستند مانند دانشجویان شاهد و ایثارگر و یا فارغ التحصیلانی که نیاز به گذراندن واحد دارند را در دانشگاههای دیگر مهمان می کنیم تا مشکل پیدا نکنند.

محمود کمره ای در رابطه با ارائه خوابگاه به این دانشجویان گفت: دانشجویان اگر واجد شرایط باشند می توانند از خوابگاه استفاده کنند. به عنوان مثال دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد و یا دانشجویان کارشناسی که کارآموزی یا کارورزی دارند می توانند از این امکان استفاده کنند.

دانشگاه صنعتی شریف ترم تابستانی برگزار نمی‌کند

رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز در این رابطه به مهر گفت: این دانشگاه ترم تابستانی نخواهد داشت اما دانشجویانی که واحدهای کارآموزی و یا پروژه دارند باید ثبت نام کنند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برگزای ترم تابستانی در دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: ترم تابستانی نخواهیم داشت اما دانشجویانی که واحدهای کارآموزی و یا پروژه دارند باید ثبت نام کنند.

سعید سهراب پور ادامه داد: از آنجا که امتحانات دانشگاه به فصل تابستان منتقل شده است در حال برنامه ریزی هستیم که دانشجویان بتوانند از امکاناتی مانند خوابگاه در فصل تابستان استفاده کنند.

بررسی برگزاری ترم تابستانی در دانشگاه تربیت مدرس

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس نیز با بیان اینکه معمولا این دانشگاه ترم تابستانی برگزار نمی کند گفت: در حال بررسی این امر در شورای دانشگاه هستیم.

وی اظهار داشت: دو یا سه درس مدرسی را در دانشگاه داریم که به دنبال این هستیم که این دروس را در تابستان ارائه دهیم.

حسین نادری منش ادامه داد: این امر هنوز تائید نشده و هنوز مصوبه ای نداشته ایم اما گروه مدرسین دانشگاه در حال بررسی این امر است تا تصمیم گیری شود.

وی اضافه کرد: دانشگاه تابستان باز است و دانشجویانی که واحدهای آزمایشگاهی دارند می توانند از امکانات دانشگاه استفاده کنند.

ترم تابستانی در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه نمی‌شود

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در رابطه با ارائه ترم تابستانی در این دانشگاه به مهر گفت: ترمهای تابستانی را در دانشگاه ارائه نمی دهیم چرا که کیفیت ترمهای تابستانی اصلا بالا نیست.

وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که دانشجویان واحدهای درسی را به طور کامل در ترم مهر ماه بگذرانند تا از نظر کیفیت آموزش با افت مواجه نشویم.

عبدالله شفیع آبادی افزود: ترمهای تابستانی قطعا نمی توانند به موفقیت ترمهای دیگر باشند چرا که هم زمان کمتری دارند و هم به کیفیت آنها توجه کمتری می شود.

ارائه واحدهای تخصصی در ترم تابستانی دانشگاه شهید بهشتی

رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز از اجرای جامع طرح برگزاری ترم تابستانی در دانشگاه شهید بهشتی خبر داد و به مهر گفت: چندین سال است که دانشگاه شهید بهشتی ترمهای تابستانه را برگزار می کند و امسال نیز به دنبال این هستیم که با سیاستهای تشویقی این طرح را هر چه جامع تر اجرا کنیم.

وی ادامه داد: در همین راستا دانشگاه به دنبال این است که واحدهای تخصصی را در ترم تابستانه در کنار واحدهای عمومی ارائه دهد و سیاست دانشگاه این است که تمامی اساتید علاقه مند به تدریس در ترم تابستانی دانشگاه فعال شوند.

احمد شعبانی در رابطه با ارائه امکانات رفاهی در تابستان به دانشجویان گفت: تلاش خواهیم کرد که سلف سرویس دانشگاه در تابستان فعال باشد منتهی دانشجویان باید هزینه بیشتری را پرداخت کنند.

وی در رابطه با اسکان دانشجویان در خوابگاههای دانشگاه شهید بهشتی در تابستان افزود: از آنجا که فصل تابستان زمان تعمیرات خوابگاهها است و همه خوابگاهها باز نیستند خوابگاهها را در قبال پرداخت وجه به دانشجویان می دهیم.

دانشگاه صنعتی اصفهان ترم تابستانی نخواهد داشت

همچنین رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه دانشگاه صنعتی اصفهان تا به حال هیچ گاه ترم تابستانی نداشته است به مهر گفت: امسال هم در همین راستا ترم تابستانی نخواهیم داشت.

وی اظهار داشت: در دانشگاه ترم تابستانی نخواهیم داشت و تنها در صورتی که دانشجویی بخواهد دروس غیر تخصصی را بگذراند به وی مجوز می دهیم که در یک دانشگاه دیگر این واحدها را بگذراند.

غلامرضا قربانی در رابطه با مهمان شدن دانشجویان در دروس غیر تخصصی ادامه داد: دانشجویان مجاز هستند تنها در دانشگاههایی مهمان شوند که مورد تائید دانشگاه صنعتی اصفهان باشند.

وی در رابطه با ارائه خوابگاه در تابستان به دانشجویان گفت: به دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و دانشجویانی که کارآموزی و پروژه دارند خوابگاه می دهیم.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در رابطه با دیگر امکانات دانشگاه که در تابستان در اختیار دانشجویان قرار می گیرند اضافه کرد: همه امکانات در دانشگاه صنعتی اصفهان به جز سلف سرویس برای دانشجویان قابل استفاده هستند که البته برای جبران این امر نیز یکی از سلفهای کوچک دانشگاه غذا را با قیمتی بینابین قیمت آزاد و دانشجویی به دانشجویان ارائه می دهد.

دانشگاه شیراز ترم تابستانی ندارد

همچنین رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینکه به احتمال زیاد در دانشگاه ترم تابستانی نخواهیم داشت به مهر گفت: واحدهای عمومی هم در دانشگاه شیراز ارائه نمی شوند.

وی اظهار داشت: دانشجویانی که متقاضی گذراندن واحدهای عمومی هستند می توانند در دانشگاه علوم پزشکی مهمان شوند.

محمد هادی صادقی در رابطه با ارائه امکانات دانشگاه شیراز در فصل تابستان گفت: هیچ کدام از امکانات دانشگاه شیراز در تابستان در اختیار دانشجویان قرار نمی گیرند.

رئیس دانشگاه شیراز اضافه کرد: در موارد کاملا استثنایی امکاناتی مانند خوابگاه در اختیار دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و یا دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیل شدن هستند قرار می گیرد.

دانشگاه یزد میزبان دانشجویان در ترم تابستانی خواهد بود

رئیس دانشگاه یزد نیز از برگزاری ترم تابستانی در این دانشگاه خبر داد و گفت: دروس عمومی و آزمایشگاهی در ترم تابستانی دانشگاه یزد ارائه می شوند.

وی در رابطه با ترم تابستانی این دانشگاه اظهار داشت: ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستانی دانشگاه یزد از تاریخ 13 الی 16 تیرماه برگزار خواهد شد.

سید علی محمد میرمحمدی میبدی ادامه داد: دانشجویان می توانند حداکثر 6 واحد درسی را از میان دروس عمومی و آزمایشگاهی که برای ترم تابستانی ارائه شده اند انتخاب کنند.

رئیس دانشگاه یزد در رابطه با ارائه دیگر امکانات دانشگاهی در تابستان به دانشجویان گفت: امکانات دیگر هم در اختیار دانشجویان قرار می گیرد اما غذا با قیمت تمام شده 2500 تومان توزیع خواهد شد.

دانشگاه اصفهان ترم تابستانی نخواهد داشت

همچنین رئیس دانشگاه اصفهان با بیان اینکه تنها دانشگاههای جامع می توانند ترم تابستانی برگزار کنند گفت: دانشگاه اصفهان ترم تابستانی نخواهد داشت.

وی در اظهار داشت: دانشگاه اصفهان تا به حال ترم تابستانی نداشته است و امسال هم طبق روال سالهای گذشته عمل می کند.

محمد حسین رامشت در رابطه با ارائه امکانات دیگر در دانشگاه اصفهان اضافه کرد: سلف سرویس دانشگاه در تابستان باز نیست اما در پی ارائه تسهیلاتی برای ارائه غذا در تابستان برای دانشجویان هستیم.

وی افزود: امکاناتی مانند کتابخانه، آزمایشگاه و خوابگاه برای دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی و یا دانشجویانی که طرحهای پژوهشی دارند تابستان در دانشگاه اصفهان ارائه می شوند.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل امسال ترم تابستانی ندارد

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برگزاری ترم تابستانی در این دانشگاه گفت: سال گذشته ترم تابستانی را با ارائه چند واحد عمومی و پایه در دانشگاه صنعتی بابل برگزار کردیم اما امسال ترم تابستانی نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: پس از بررسیهای لازم شورای دانشگاه به این نتیجه رسید که دوره های تابستانی کیفیت لازم را ندارند و به همین دلیل امسال ترم تابستانی نخواهیم داشت.

شکرالله شکری کجوری در رابطه با ارائه امکانات رفاهی به دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل در فصل تابستان اظهار داشت: دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند از خوابگاه در فصل تابستان استفاده کنند.

وی افزود: از آنجا که یکسری از خوابگاهها نیاز به تعمیر دارند به دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی بابل در فصل تابستان خوابگاه ارائه نمی شود.

دانشگاه هنر ترم تابستانی ندارد

رئیس دانشگاه هنر نیز با بیان اینکه این دانشگاه ترم تابستانی نخواهد داشت گفت: دانشگاه هنر در تابستان هیچ واحد درسی را ارائه نخواهد کرد.

وی با بیان این مطلب در رابطه با ارائه خوابگاه به دانشجویان در تابستان اظهار داشت: در سالهای گذشته در تابستان به دانشجویان امکانات خوابگاهی ارائه نکرده ایم.

عباسعلی ایزدی ادامه داد: امسال دانشگاه هنر به دانشجویانی که شرایط خاص دارند مانند دانشجویان کارشناسی ارشد که رساله دارند و در شرف فارغ التحصیلی هستند خوابگاه ارائه می کند.

دانشگاه فردوسی مشهد ترم تابستانی برگزار نمی‌کند

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه در مورد برگزاری ترم تابستانی هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است گفت: به احتمال بسیار زیاد در دانشگاه ترم تابستانی نخواهیم داشت.

وی ضمن بیان این مطلب گفت: برگزاری ترم تابستانی در شورای دانشگاه بررسی می شود اما تا به حال این امر در دانشگاه فردوسی مشهد معمول نبوده است.

علیرضا عاشوری ادامه داد: احتمال اینکه رشته های مجازی به شکل ترم تابستانی در دانشگاه فردوسی مشهد ارائه شوند بسیار زیاد است اما در این مورد هم هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است.