وضعیت علم و صنعت یکسال پس از ابراز نگرانی نسبت به بافت فرسوده دانشگاه

محمد سعید جبل عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان خبر پیگیری احداث ساختمان جدید دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: طراحی پروژه دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت تا اواسط مرداد ماه تمام و عملیات اجرایی آن از اوایل شهریور ماه آغاز می شود و ظرف 5/1 سال ساخته خواهد شد.

وی که در اردیبهشت ماه سال گذشته در اجلاس روسای دانشگاههای کشور نسبت به وضعیت ساختمان کتابخانه مرکزی این دانشگاه نیز ابراز نگرانی کرده بود به مهر گفت: پروژه کتابخانه مرکزی در اولویت قرار دارد اما از آنجا که هنوز تامین اعتبار نشده، کاری بر روی این پروژه صورت نگرفته است.

رئیس دانشگاه علم و صنعت یادآور شد: طراحی و جایابی پروژه کتابخانه مرکزی در حال انجام است تا در فرصت مناسبی مشکل منابع مالی این پروژه حل شود و بتوانیم پروژه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دانشگاه علم و صنعت را پیش ببریم.

جبل عاملی از آغاز عملیات عمرانی ساختمان شماره 2 دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت نیز خبر داد و افزود: به زودی عملیات عمرانی پروژه مجموعه خوابگاهی جدید دانشگاه علم و صنعت آغاز می شود که در چند فاز پیگیری خواهد شد. در فاز اول حداقل خوابگاهی با ظرفیت حداقل 600 نفر با اولویت دانشجویان دختر احداث می شود.