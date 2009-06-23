صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دسترسی آسان به شبکه های اطلاعاتی از جمله اقدامات این شرکت است و به همین دلیل حرکت به سمت ارائه سرویسهای ارزش افزوده را آغاز کردیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر استفاده از سرویسهای ارزش افزوده NGN (نسل جدید مخابراتی) را در اولویت قرار داده ایم، گفت: علاوه بر این تبدیل سرویسهای TDM BASED به IP BASED از دیگر اقدامات شرکت مخابرات است تا کاربران با استفاده از این سرویسها بتوانند از شبکه بهترین استفاده را ببرند.

وی در خصوص زمان راه اندازی این سرویسها اظهار داشت: برای راه اندازی این سرویسها نمی توان زمان بندی خاصی را در نظر گرفت چرا که کاربردی کردن این سرویسها بر اساس صرفه و صلاح شرکت است. ازاین رو پس از انجام تحقیقات برنامه ریزی های لازم انجام می شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در این سرویسها به نفع سهامداران است، خاطرنشان کرد: تغییر تکنولوژی و حرکت به سمت سیستمهای جدید باعث کاهش هزینه های جاری می شود، ضمن آنکه سرویسهای لازم مخابراتی را راحت تر می توان به کاربران ارائه کرد.

وی همچنین به صرفه اقتصادی سرویس ارزش افزوده ACS اشاره کرد و ادامه داد: سرویس ACS (سرویس اتصال کامپیوترها) نیز از جمله سرویسهایی است که می توان از طریق آن از بسترهای موجود مخابراتی حداکثر استفاده را برد ضمن آنکه ارزش افزوده زیاد و هزینه های بسیار کمی را در پی دارد.