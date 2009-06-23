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۲ تیر ۱۳۸۸، ۹:۳۰

تصویربرداری "روزهای زیبا" تا اواخر تیرماه ادامه دارد

تصویربرداری "روزهای زیبا" تا اواخر تیرماه ادامه دارد

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "روزهای زیبا" به کارگردانی جواد افشار همزمان با پخش تا تیرماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "روزهای زیبا" به تهیه‌کنندگی سیدامیر سیدزاده به گفته کارگردان پروژه با بازی حسن پورشیرازی، رزیتا غفاری، حسن جوهرچی، مریم کاویانی، عنایت بخشی، شهروز ابراهیمی، سام درخشانی، زهره فکور صبور، لادن طباطبایی و... تا اواخر تیرماه ادامه دارد.

سام درخشانی در نمایی از مجموعه "روزهای زیبا"

این مجموعه داستان دختری است که پس از مرگ پدرش با خواهرها و برادرهایش دچار مشکل می‌شود. فیلمنامه "روزهای زیبا" را مهرنوش خرسند نوشته و برزو نیک‌نژاد آن را بازنویسی کرده است.

عوامل این مجموعه عبارتند از تدوین: اکبر توکلی، دستیار اول و برنامه‌ریز: برزو نیک‌نژاد، مدیر تولید: علی ریحان‌صفت، مدیر تصویربرداری: افشین احمدی، صدابردار: هادی افشار، چهره پردازی: مهرداد میرکیانی و طراح صحنه و لباس: هادی قمیشی.

کد مطلب 900938

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