گامهای اقتصادی و نظامی جدید آمریکا بر ضد طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، "ژنرال استنلی مک کریستال" هدف از این بازبینی را تفکیک شهروندان افغانی از شورشیان و برداشتن گامهای نظامی و اقتصادی جدید برای مقابله جدی تر با طالبان اعلام کرده است.

در همین راستا در روزهای آینده ژنرال مک کریستال، با مقامات محلی، روستاییان، آمریکاییهای حاضر د رافغانستان و متحدان آنها دیدار و درباره اوضاع افغانستان با آنها رایزنی می کند.

به نوشته این روزنامه، هرچند بازبینی سیاستهای آمریکا در افغانستان در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما کریستال از هم اکنون در اندیشه توسعه عملیاتهای نظامی علیه طالبان در افغانستان است.

بر اساس این گزارش، ژنرال مک کریستال در حالی از هفته جاری مسئولیت جدید خود در افغانستان را آغاز می کند که آمریکا در هفته های آینده با اعزام نیروهای جدید به این کشور جدید شمار نیروهای خود در این کشور را به 68 هزار نفر یعنی دو برابر میزان کنونی افزایش می دهد.

از سوی دیگر بیش از 12 نفر از کارشناسان پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) نیز در حال بازبینی برنامه ها، تاکتیکها، و عملیاتهای نظامی آمریکا در افغانستان هستند تا برنامه های جدید را برای افغانستان تدوین کنند.

برنامه ریزان نظامی پیش بینی می کنند که افزایش شمار نظامیان در افغانستان، امکان گسترش حملات علیه طالبان را فراهم می کند. اما وزارت کشور افغانستان در روزهای گذشته از افزایش تعداد شورشیان و نیروهای طالبان در این کشور خبر داد.