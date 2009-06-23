اهداف تولید آلومینا در سال 87 محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، حسین احترام با بیان این مطلب گفت: شرکت آلومینای ایران با تولید 200 هزار و 42 تن در سال 87، به 100درصد هدف پیشبینی شده دست یافت.
در حال حاضر، ظرفیت این کارخانه 230 هزار تن آلومینا در سال است که البته برای افزایش تولید، بررسیهای فنی و اقتصادی در حال انجام است.
وی افزود: مجتمع آلومینای ایران به دلیل برخورداری از تکنولوژی مدرن و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی عنوان صنعت سبز را بهخود اختصاص داده است.
به گفته احترام، اقدامات شرکت در این زمینه شامل فعالیتهای کنترلی نظیر نصب سیستمهای غبارگیر، فیلترهای الکترواستاتیک جهت جلوگیری از انتشار گرد و غبار، جایگزینی سوخت گاز طبیعی به جای مازوت، ایجاد تصفیهخانههای بهداشتی و سیستم مدیریت زیستمحیطی بوده است.
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