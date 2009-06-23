پیرزن74ساله پیرترین کنکوری امسال است/ جوانترین کنکوری13سال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور پیرترین شرکت کنندگان در کنکور سراسری سال 1388 متولد سال 1314 و 1315 هستند.

شرکت کننده متولد سال 1314 زن و شرکت کننده متولد سال 1315 مرد است که به ترتیب در گروههای آزمایشی علوم انسانی و علوم تجربی کنکور ثبت نام کرده اند.

جوانترین شرکت کنندگان درکنکور را نیز 22 داوطلب متولد سال 1375 تشکیل می دهند.

به گزارش مهر، آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی در صبح روز پنجشنبه 4 تیر ماه، آزمون گروه آزمایشی هنر در بعداز ظهر پنجشنبه 4 تیرماه، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه 5 تیرماه، آزمون گروه آزمایشی زبانهای خارجی در بعدازظهر جمعه 5 تیرماه و آزمون گروهآزمایشی علوم انسانی در شنبه 6 تیرماه برگزار می شود.