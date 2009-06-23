  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲ تیر ۱۳۸۸، ۹:۵۶

اختصاصی مهر /

پیرزن74ساله پیرترین کنکوری امسال است/ جوانترین کنکوری13سال دارد

پیرزن74ساله پیرترین کنکوری امسال است/ جوانترین کنکوری13سال دارد

یک پیرزن 74 ساله و یک پیرمرد 73 ساله پیرترین و 22 نوجوان 13 ساله جوانترین داوطبان کنکور سراسری 1388 هستند که همگام با سایر داوطلبان کنکور امسال از چهارم تا ششم تیر ماه برای ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به رقابت می پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور پیرترین شرکت کنندگان در کنکور سراسری سال 1388 متولد سال 1314 و 1315 هستند.

شرکت کننده متولد سال 1314 زن و شرکت کننده متولد سال 1315 مرد است که به ترتیب در گروههای آزمایشی علوم انسانی و علوم تجربی کنکور ثبت نام کرده اند.

جوانترین شرکت کنندگان درکنکور را نیز 22 داوطلب متولد سال 1375 تشکیل می دهند.

به گزارش مهر، آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی در صبح روز پنجشنبه 4 تیر ماه، آزمون گروه آزمایشی هنر در بعداز ظهر پنجشنبه 4 تیرماه، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه 5 تیرماه، آزمون گروه آزمایشی زبانهای خارجی در بعدازظهر جمعه 5 تیرماه و آزمون گروهآزمایشی علوم انسانی در شنبه 6 تیرماه برگزار می شود.

کد مطلب 900956

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها