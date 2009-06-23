وقت اضافی برای کنکوریهای معلول/ ارائه سوالات با خط بریل برای نابینایان

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: دفترچه آزمون عمومی در تمامی گروههای آزمایشی برای نابینایان به صورت خط بریل است. علاوه بر این دفترچه آزمون دروس ریاضی، زبان و ادبیات فارسی، فلسفه و منطق و زبان عربی در گروه آزمایشی علوم انسانی نیز به خط بریل برای نابینایان ارائه می شود.

وی ادامه داد: در گروه آزمایشی زبان خارجی نیز زبان تخصصی به خط بریل است که برای داوطلبانی که ممکن است به خط بریل آشنا نباشند منشی پیش بینی کرده ایم.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور افزود: دو هزار و 233 داوطلب نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم شنوا و معلول جسمی و حرکتی در کل کشور در کنکور امسال شرکت کرده اند که از این داوطلبان در حوزه های جداگانه امتحان گرفته می شود. آزمون این داوطلبان در تهران در دانشکده علوم توانبخشی برگزار می شود.

وی اضافه کرد: وقت اضافی برای دروسی مانند ریاضی، فیزیک و شیمی برای داوطلبان معلول در نظر گرفته شده است که این زمان یک و نیم برابر زمان داوطلبان عادی است. برای سایر دروس عمومی و اختصاصی هم 3/1 زمان معمولی وقت اضافه برای داوطلبان معلول در نظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی در صبح روز پنجشنبه 4 تیر ماه، آزمون گروه آزمایشی هنر در بعداز ظهر پنجشنبه 4 تیرماه، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه 5 تیرماه، آزمون گروه آزمایشی زبانهای خارجی در بعدازظهر جمعه 5 تیرماه و آزمون گروهآزمایشی علوم انسانی در شنبه 6 تیرماه برگزار می شود.