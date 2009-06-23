1400 جایگاه سوخت گاز طبیعی در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سیدمصطفی علوی در همایش بررسی مشکلات جایگاه های سوخت خودروهای گاز سوز در کرمان اظهار داشت: در حال حاضر هزار و 400 جایگاه سوخت CNG در کشور وجود دارد که شامل 900 جایگاه تک منظوره سوختگیری گاز و 500 جایگاه دو منظوره است.

وی عنوان کرد: با این وجود یکی از مشکلات سوختگیری خودروهای گاز سوز کمبود جایگاه سوختگیری است که باید با برنامه ریزی رفع شود.

مدیرعامل شرکت گاز خودروی ایران با بیان اینکه طبق برنامه ریزی صورت گرفته به زودی 39 جایگاه سوختگیری در کرمان راه اندازی می شود، گفت: هم اکنون 19 جایگاه سوخت CNG در کرمان فعالیت می کنند.

علوی با تاکید بر رعایت نکات استاندارد در خصوص احداث جایگاه های سوخت CNG و همچنین تغییر سیستم ماشینهای بنزینی به گاز سوز گفت: در این زمینه دولت به هر خودرو هشت میلیون ریال سوبسید پرداخت می کند.