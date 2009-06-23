قرنطینه کنکور؛ شهر بدون آفتاب/ خروج دفتر سرنوشت از قرنطینه

به گزارش خبرنگار مهر، بیشتر ما یک روز کنکوری بوده ایم و تمامی استرسها و شب بیداری های یک کنکوری را چشیده ایم. برای من هم که یک زمان تمامی استرس هایش را با تمام وجود درک کرده ام دیدن قرنطینه کنکور خیلی جذاب بود و تعجب می کنم از اینکه همه چیز به همین راحتی و در کمال امنیت است و من چه قدر آن زمان از تقلب و ناامنی کنکور می ترسیدم.

عصر دوشنبه به دعوت سازمان سنجش به عنوان یک خبرنگار به ساختمان سازمان سنجش در اطراف کرج دعوت شدم تا از زمان شکستن پلمپ قرنطینه کنکور و آغاز ارسال سئوالات به حوزه های مختلف در استانهای کشور گزارشی تهیه کنم.

انگار حتی جایی را هم که برای قرنطینه انتخاب کرده اند باید کاملا مخفی و امن باشد. مسیر آنقدر پیچیده و پیچ در پیچ است که تشخیص این مسیر به راحتی میسر نیست. محل قرنطینه کنکور سازمان سنجش آموزش کشور در اطراف کرج واقع است در ساختمانی بزرگ و زیبا با یک قضای سبز گسترده.

اینها یک ماه آفتاب را نمی بینند تا آب در دل کنکوریها تکان نخورد

در این ساختمان نزدیک به 50 نفر وجود دارند که کاملا از فضای سبز زیبای موجود در محوطه بی بهره اند. اینها همان کسانی هستند که بیش از یک ماه است در زیرزمین ساختمان با سقفها و دیوارهای چند لایه قرنطینه شده اند تا آب در دل هیچ کنکوری تکان نخورد.

وارد ساختمان که می شویم یک سرباز که حسابی حواسش به اسلحه روی دوشش است ما را برای چند لحظه معطل می کند و می گوید که حتما باید همه چیز با دفتر هماهنگ شود. اینجا حتی یک نفر هم نمی تواند بدون هماهمنگی وارد شود و این اولین قدم برای اطمینان یافتن از این است که قرار است تقلبی در کار نباشد.

وارد که می شویم نخستین چیزی که می بینیم سربازانی است که بر روی چمنها دراز کشیده اند. البته در تمام طول بازدید پلیس و سربازان دیگری را هم می توان مشاهده کرد که همگی مشغول انجام وظیفه هستند.

امکاناتی که مانند کارمندان در قرنطینه هستند

به سراغ یکی از افراد حفاظتی سازمان می روم و از او جزئیات این قرنطینه مهم را می پرسم که او در جوابم می گوید: از دوم خرداد ماه نزدیک به پنجاه نفر در قرنطینه کنکور هستند و حتی در این مدت نور آفتاب را هم ندیده اند.

وی ادامه داد: بیشتر این افراد کارمند اداری سازمان و کارمند ثابت چاپخانه هستند اما این افراد با آنکه با سئوالات سرو کار دارند اما توان علمی ندارند که بدانند سئوالات مربوط به کدام گروه آزمایشی است.

این کارمند حراست سازمان سنجش به مهر گفت: همه این افراد توسط خود سازمان انتخاب می شوند و برای هر روز حضور هم علاوه بر حقوق نزدیک به 60 هزار تومان حق ماموریت دریافت می کنند که البته به نظر من در مقابل تمام سختی های این زیرزمین مبلغ ناچیزی است.

وقتی که از وی در رابطه با امکانات رفاهی داخل قرنطینه پرسیدم گفت: امکانات ورزشی مثل فوتبال دستی و تلویزیون در داخل قرنطینه برای این افراد قرار داده شده اند. البته این وسایل هم مانند این کارمندان در قرنطینه هستند و هرگز نباید در این مدت از قرنطینه به بیرون آورده شوند.

وی اضافه کرد: قرنطینه کسانی که به سئوالات کنکور دسترسی دارند بعد از آزمون تمام می شود اما قرنطینه خدمات ماشینی یک روز بعد کنکور با تصحیح پاسخنامه آغاز می شود و جالب این است که کسی که پاسخنامه را تصحیح می کند پاسخنامه را می بیند اما سئوالها را ندیده است.

دیوارها و سقف چند لایه در کنار کوهی از قوطی های خالی نوشابه

آنتن دهی موبایل در این ساختمان مختل است و رئیس سازمان سنجش زمانی که به درب ورودی قرنطینه می رسیم می گوید: دیوارها سه لایه هستند. هیچ موج یا فرکانسی وارد نمی شود. حتی اگر یک باتری را ببرید داخل آن را کشف می کند. این محوطه مرتب توسط وزارت اطلاعات رصد می شود.

عبدالرسول پورعباس ادامه می دهد: ورود افراد متفرقه به قرنطینه اکیدا ممنوع است و اگر شما خبرنگاران می خواهید وارد شوید باید تا شنبه ظهر در قرنطینه بمانید. در حال حاضر فقط وزیر علوم می تواند وارد شود اما ما خواهش کردیم که با دو نفر همراه بروند تا در جریان باشند.

وی ادامه داد: حتی اگر هر کدام از این آقایان، پسر یا دختر کنکوری داشتند تحت هیچ شرایطی نمی توانستند وارد قرنطینه شوند. اینجا حتی سقف زیرزمین که محل قرنطینه است چند لایه است تا امکان هرگونه تقلب صفر شود.

رئیس سازمان سنجش در رابطه با نحوه ورود به قرنطینه اضافه کرد: سه درب وجود دارد که بین دربها با فضای خالی و نگهبانانی که همه چیز را مرحله به مرحله چک می کنند محافظت می شود.

وی افزود: هر فردی وارد قرنطینه می شود تا پایان کنکور نمی تواند خارج شود و این فقط شامل افراد نیست بلکه تا به امروز حتی آشغال هر مواد غذایی هم که وارد قرنطینه شده از آنجا خارج نشده است. در حال حاضر کوهی از قوطی های نوشابه در آنجا به وجود آمده است.

پورعباس می گوید: سخت گیری برای خروج افراد از قرنطینه تا آن حد است که حتی امسال وقتی یکی از همکاران در داخل قرنطینه دچار ناراحتی قلبی شد نتوانستیم وی را از قرنطینه خارج کنیم و یا پزشکی به داخل بفرستیم. البته خوشبختانه در حال حاضر حال همکارمان خوب است.

در محوطه سازمان سنجش در بخشی که یک نوار رل وجود دارد جمع می شویم تا وزیر علوم پس از بازدید از قرنطینه و شکستن پلمپ از‌ آن خارج شود و ما شاهد خروج سئوالات و قرار گرفتن آنها بر روی این نوار رلی و هدایت آن به درون کامیونها برای بارگیری باشیم.

محیطی مورب که از آن به عنوان Ramp یاد می شود نقطه ای حساس است که در این محل سئوالات کنکور از محلی که برزخ می نامیم و آخرین لایه قرنطینه است توسط رل های متحرکی به درون کانتینرهای مسقف هدایت می شوند تا به استانهای مختلف ارسال شوند. در مسیر مذکور هیچ نیرویی جز نیروهای امنیتی حضور ندارند.

بسته های سئوالات که پس از چاپ در پلاستیکهایی پلمپ شده اند و سپس در بسته های آبی رنگ قرار داده شده اند و مجددا پلمپ شده اند از برزخ با رعایت تمامی نکات امنیتی وارد کانتیتر می شوند. برای انتقال سئوال از ماشینهای حامل کانتینر مسقف استفاده می شود. این کانتینرها مسقف بوده و هیچ دریچه ای به بیرون ندارند. اگر موردی یافته شود که روزنه ای از کانتینر به بیرون وجود دارد آن ماشین پذیرش نمی شود.

برای حفاظت از این کانتینرها از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی استفاده می شود. در واقع پس از اینکه سوالات وارد کانتینر شد، کانتینر پلمپ می شود و یک یگان ویژه در کنار راننده تا مقصد می نشیند برای داشتن فضای مانور در صورت بروز هرگونه حادثه اجازه داده نمی شود شخص دیگری سوار این اتومبیل شود. کانتینرهای حمل سئوالات کنکور توسط خودروی مناسب و از نظر فنی کاملاً سالم اسکورت می شوند. در این اتومبیل نیز یک نیروی یگان ویژه و یک نماینده آموزش دیده سازمان قرار دارند. کانتینرها به فاصله زمانی مشخصی سوالات را بارگیری کرده و حرکت می کنند.

بر اساس هماهنگی های انجام شده با معاونت های مرتبط نیروی انتظامی این مسئله به صورت شفاف اعلام شده است که هر گونه همکاری با یگان های ویژه همراه کانتینر صورت گیرد تا سوالات بدون مشکل به استان مورد نظر حمل شود. البته اگر هرگونه مشکلی برای ماشین حامل سوالات پیش آید به هیچ عنوان یگان ویژه اجازه باز شدن پلمپ را نخواهند داد و باید با شماره تلفنهایی که به آنها داده شده تماس بگیرند و مراتب را اطلاع دهند تا مشکل رفع شود. زمان لازم برای هرگونه مشکلات احتمالی دیده شده تا در زمان مناسب سوالات به مقصد برسد. تحویل گیرنده های سئوالات در هر استان توجیه شده اند و در همان استان حضور دارند. به محض تخلیه بار در استانها سوالات به سمت مخزن برده می شوند.

سئوالات کنکور به جز چند شهر که توسط هواپیما فرستاده می شود، در بقیه کشور به صورت زمینی ارسال می شود. 30 کانتینر به فواصل از محل چاپخانه حرکت می کنند. بسته های سئوالاتی که باید به فرودگاه بروند نیز به همین منوال در کانتینر پلمپ می شوند تا در فرودگاه تحویل شوند. با همکاری خوبی که با حراست فرودگاه به عمل آمده است این بسته ها به هیچ عنوان در فرودگاه باز نمی شوند و تنها وزن شده و هزینه آن محاسبه می شود.

در این استانها سربازان یگان ویژه به محض اینکه سوالات را تحویل نمایندگان مورد نظر دادند و سوالات با حفاظت کامل وارد مخزن شد، ماموریت خود را تمام یافته می بینند. البته سربازانی که برخی استانها اعزام می شوند باید تا پایان آزمون منتظر بمانند تا پاسخنامه ها را پس از پلمپ شدن به همین منوال به قرنطینه خدمات ماشینی در تهران تحویل دهند.

در تمامی مراحلی که ذکر شد، علاوه بر کنترلهای ذکر شده، مراقبتها و کنترلهای نامحسوس نیز صورت می گیرد تا امنیت هر چه بیشتر آزمون فراهم شود

خیالتان راحت؛ امسال هم خبری از تقلب نیست

بعد از 20 دقیقه وزیر و همراهانش با شکستن پلمب درب خروجی از قرنطینه خارج می شوند و به تمامی افرادی که در پشت درب مشتاق دیدن داخل هستند اطمینان می دهند که همه چیز در کمال صحت بوده و امسال هم خبری از تقلب نیست.

سئوالها همگی در کیسه های آبی رنگ پلمب شده در پشت درب انبار شده اند و با صلوات حاضران و با ذکر "یا زهرا" بر روی نقاله قرار می گیرند و وارد کامیونهای حمل پست می شوند.

دربهای تمام ماشینهای پست پلمپ دارند و تا شهرستان و مرکز آزمون شکسته نمی شوند. امسال نخستین محموله برای کرمان، سیرجان و داوطلبان دبیرستان ابن سینا که شاید زمانی که این گزارش را می خوانند باورشان نمی شود که همه چیز به همین راحتی است ارسال می شود.

رانندگانی که کنکوریها را بچه های خودشان می دانند

محمد حرف شنو معاون اداره پست کرج در همان حالی که با نگرانی در حال سازمان دهی ماشینهای پست است می گوید: هماهنگی ها از یک هفته قبل صورت گرفته است. طبق مکاتبات رانندگان از افراد با سابقه چه از نظر رانندگی و چه از نظر حفاظتی انتخاب شده اند و در روزی که سازمان اعلام کند متمرکز می شوند.

رانندگان از 27 استان آمده اند و اجازه آوردن همراه را ندارند. هر کدام هم 7500 تومان حق ماموریت می گیرند.

محمد رضا بینی که محموله استان گیلان را می برد با لهجه شیرین گیلکی می گوید: هشتمین سال است که این مسئولیت را دارم. پنج ساعت و نیم با یک مامور در راه هستیم. همچنین یک نماینده حراست و نماینده سازمان سنجش ماشین من را اسکورت می کنند.

وی ادامه می دهد: همه چیز از مبدا تا مقصد برای ما توجیه شده و در این هشت سال که من این مسئولیت را دارم همه چیز با صحت و سلامت انجام شده است. همه ما به دنبال این هستیم که همه چیز در کمال صحت باشد زیرا کنکوریها هم مثل بچه خودمان هستند.

حتی پلیس هم استرس کنکوریها را دارد

یکی از ماموران نظامی که اسکورت کامیونهای حامل سئوالات را بر عهده دارد می گوید: پنج سال است که این کار را انجام می دهم و در این چند سال هم هیچ اتفاقی نیفتاده است.

وی ادامه می دهد: بعضی مواقع خودم هم استرس کنکوریها را دارم بالاخره خودم هم یک زمانی کنکور داده ام و لیسانس ریاضی کاربردی دارم.

بازدید تمام شده است و محموله ها در حال بارگیری هستند و من فکر می کنم که ای کاش می شد تمام یک میلیون و دویست هزار کنکوری را در روز شکستن قرنطینه در قالب یک اردو به اینجا می آوردند تا متوجه می شدند همه چیز درست است و نباید نگران بود.

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گزارش: سمیرا زمانی