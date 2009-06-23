نفرات برتر رقابتهای انتخابی به جام حیدر علی یف اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد به منظور ایجاد انگیزه و پشتوانه سازی، نفرات شاخص مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد را به رقابت های جام حیدر علی یف در کشور آذربایجان اعزام می کند.

علاوه بر این دارندگان مدال طلای آسیا نیز از طرف کشور میزبان به این رقابتها دعوت شده اند و به این ترتیب گودرزی ،لشگری ،ابراهیمی ،معصومی و تقوی در این مسابقات شرکت می کنند.

گفته می شود مراد محمدی دارنده مدال برنز المپیک از شانس بالایی برای حضور در آذربایجان برخوردار است.

رقابتهای بین اللملی جام حیدر علی یف آذربایجان که با جوایز 10 هزار دلاری برای نفرات برتر همراه است روزهای 25 تا 28 تیرماه در شهر باکو برگزار می شود.