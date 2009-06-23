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۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۳۱

یک کشتی گیر در دو فهرست/

امیر قاسمی هم به تیم کشتی آزاد دعوت شد هم به تیم فرنگی!

امیر قاسمی هم به تیم کشتی آزاد دعوت شد هم به تیم فرنگی!

امیر قاسمی کشتی گیر خوزستانی با تصمیم کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی به اردوی هر دو تیم دعوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قاسمی منجزی کشتی گیر وزن 120 کیلوگرم که در رده سنی جوانان در رشته کشتی فرنگی فعالیت می کرد در چند ماه اخیر در رشته آزاد در میادین حاضر می شد که در رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نیز حضور داشت اما در میان چهار کشتی گیر برتر قرار نگرفت.

در حالی که کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد اعلام کرده طبق اظهار نظر مربی این کشتی گیر قاسمی دیگر در رشته فرنگی فعالیت نمی کند اما محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی قصد دارد با توجه به سطح فنی بسیار بالای قاسمی وی را دوباره به کشتی فرنگی بازگرداند.

باید تا روز سوم تیرماه منتظر ماند تا مشخص شود قاسمی به کدام تیم در خانه کشتی تهران می پیوندد!

کد مطلب 900998

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