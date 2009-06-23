به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه به بررسی کلیات و جزئیات لایحه فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها پرداختند.

کلیان این لایحه با 185 رای مثبت، 14 رای منفی، 3 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر به تصویب رسید.

با این تصویب نمایندگان مجلس، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح دولت یا شهرداری ها (از طریق وزارت کشور) در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری ها و یا سایر دستگاه های اجرایی اقدام کنند.

بر اساس این مصوبه، در مورد اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل شود.

همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند امکان نیروی مقاومت بسیج، ناجا، وزارت دفاع و سازمان های وابسته و تابعه آن و سپاه انصار ( به جز پادگان های آموزشی، مراکز تولید سلاح و همات و زاغه های مهمات آنها و مراکز علمی، پژوهشی، درمانی، رفاهی و منازل مسکونی نیروهای مسکونی نیروهای مسلح و همچنین ستاد کل، ستادهای فرماندهی کل سپاه و ارتش و ستادهای نیروها از موضوع این مصوبه مستثنی می باشند.

همچنین در موارد اختلافی نظر ستاد کل نیروهای مسلح حاکم است.

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروهای مسلح مربوطه برای عرصه پادگانی ها و سایر اماکن مشمول که پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده اقدام به اخذ سند مالکیت نمایند.

بر اساس این مصوبه مجلس در صورت صدور سند مالکیت مطابق قانون عمل خواهند شد.

ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط نیز موظف شدند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و یا نیروهای مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذکور انجام دهند.