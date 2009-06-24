کادر فنی مجبور به معاف کردن نفرات شاخص شد

محسن فرح وشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: معتقدم رقابتهای انتخابی تیم ملی با توجه به معاف شدن برخی کشتی گیران از رقابتها در سطح بالایی برگزار نشد و در کنار آن نفرات حاضر کشتی های ایرانی را بنمایش نگذاشتند.

دارنده مدال طلای جهان گفت: در هر حال کادر فنی تیم ملی در برخی اوزان با توجه به فاصله بسیار زیاد بین نفرات اول ودوم مجبور به معاف کردن نفرات شاخص شد زیرا نمی توان با حضور در مسابقات متعدد کشتی گیران شاخص را خسته کرد.

مربی سابق تیم ملی تصریح کرد: مسابقات انتخابی نشان داد ما در هر وزن 3 تا 4 کشتی گیر در یک سطح داریم ولی برای اینکه این نفرات به سطح نفرات شاخص ما نزدیک نشوند نیاز به برنامه ریزی مناسب و کار چند ساله داریم.

رئیس کمیته استعداد یابی تصریح کرد: داشتن برنامه های آموزشی یکسان و حفظ استعدادها در راه انتقال به رده سنی بالاتر یکی از راههای پشتوانه سازی است.