مراسم تحلیف رئیس جمهور دهم و رای اعتماد به کابینه در مرداد ماه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد ، مجلس از 13 تیرماه تا سوم مرداد ماه، مرحله اول تعطیلات تابستانی را خواهد داشت.



همچنین بر اساس جدول زمان بندی اعلام شده، مجلس پس از رای اعتماد به کابینه دهم از 31 مرداد تا هفتم شهریور ماه تعطیل است تا نمایندگان برای امور نمایندگی خود به حوزه های انتخابی بروند.



هیئت رئیسه مجلس هشتم تا 18 شهریور ماه را نیز هفته کاری مجلس اعلام کرده است و سپس از 21 شهریور مرحله دوم تعطیلات تابستانی آغاز می شود و تا چهارم مهرماه ادامه می یابد.