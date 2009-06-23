به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسپور تهرانی فرد شب دوشنبه در حاشیه بازدید از قرنطینه کنکور 88 در جمع خبرنگاران با اشاره به یکی از تغییرات در اجرای کنکور امسال افزود: کار جدیدی که امسال صورت گرفته این است که پلمپ سئوالهای کنکور در همان حوزه برگزاری آزمون باز می شود که این امر ضریب اطمینان کار را بالا می برد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت کنکور امسال صد در صد است گفت: این یکی از افتخارات نظام است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین در زمینه حذف کنکور گفت: همت اصلی در زمینه حذف کنکور را آموزش و پرورش باید انجام دهد. در وزارت علوم شرایط برای حذف کنکور آماده است اما وزارت آموزش و پرورش باید خودش را برای حذف کنکور آماده کند.

وی اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش آماده طرح سئوالهای استاندارد و برگزاری امتحانهای سراسری با امنیتی که برگزاری کنکور دارد، نیست از این رو باید بین دو وزارت علوم و آموزش و پرورش همکاری شود.