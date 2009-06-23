به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، به دنبال تصمیم دولت در تشکیل کارگروه حمایت از تولید با هدف حل مشکلات واحدهای تولیدی، صنایع و کارخانجات مختلف در سراسر کشور، این کارگروه و کمیته‌های آن با همکاری استانداری‌ها تاکنون با تشکیل جلسات متعدد به بررسی و احصاء مشکلات مختلف صنایع و واحدهای تولیدی کشور پرداخته‌اند.

در نتیجه این بررسی‌های مفصل و فوری و با شناسایی واحدهای تولیدی دارای مشکلات نقدینگی، وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید اقدام به تصویب استمهال بدهی بانکی شمار زیادی از واحدهای تولیدی مشکل‌دار کردند.

بر این اساس، با تصویب وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید، بدهی و جرایم دیرکرد 2280 واحد تولیدی که دیون آنها به سیستم بانکی کشور کمتر از 2میلیارد تومان است، برای مدت یک سال استمهال شد.

از 2280 واحد تولیدی که دیون آنها به سیستم بانکی کشور به مدت یک سال استمهال شده، 45واحد در استان ایلام، 72واحد در قم، 48واحد در لرستان، 32واحد در تهران، 17واحد در کهکیلویه، 17واحد در کرمانشاه، 49واحد در فارس، 177واحد در خراسان رضوی، 40واحد در خراسان شمالی، 30واحد در خراسان جنوبی و 123واحد در استان مرکزی واقع هستند.

همچنین 70واحد تولیدی در استان اصفهان، 144واحد در کرمان، 112واحد در کردستان، 519واحد در یزد، 125واحد در همدان، 12واحد در آذربایجان غربی، 87واحد در آذربایجان شرقی، 45واحد در اردبیل، 8واحد در هرمزگان، 115واحد در سیستان، 56واحد در مازندران، 68واحد در بوشهر، 12واحد در گلستان، 80واحد در چهارمحال، 58واحد در زنجان، 16واحد در قزوین، 35واحد در گیلان، 55واحد در سمنان و 13واحد تولیدی در استان خوزستان نیز مشمول این مصوبه شده‌اند.

این مصوبه در تاریخ 25 خرداد به تایید رئیس‌جمهور رسیده و در 30 خرداد از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت صنایع و بانک مرکزی ابلاغ شده است.

کارگروه حمایت از تولید پیش از این نیز مصوبه‌ای در ارتباط با اجرای سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی تصویب کرده بود. اعضای کارگروه حمایت از تولید را وزرای کار، بازرگانی، دفاع و نیرو، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان میراث فرهنگی تشکیل می دهند و وزیر صنایع ریاست این کارگروه را بر عهده دارد.