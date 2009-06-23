  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تعیین شاخصهای بهره وری آب کشاورزی

تعیین شاخصهای بهره وری آب کشاورزی

مدیرکل دفتر مدیریت آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سالجاری انجام تحقیقات برای تعیین شاخصهای کارآیی مصرف و بهره وری آب کشاورزی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

علیرضا پرستار در گفتگو با مهر گفت: صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی با تحقق مدیریت تقاضا در کشور از طریق اجرایی کردن سند ملی الگوی مصرف آب کشاورزی و تحویل حجمی آب به تشکلهای آب بران بخش کشاورزی امکان پذیر است.

مدیرکل دفترمدیریت آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: به منظور صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی در سالجاری آیین نامه های اجرایی ماده 11 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوبه سال گذشته تدوین شده، ضمن اینکه اعمال مدیریت تقاضا در دستورکار وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: همچنین انجام مطالعات و تحقیقات برای تعیین دقیق شاخصهای کارآیی مصرف و بهره وری آب کشاورزی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

پرستار افزود: شاخصهای متعددی از نظرعلمی و فنی در ارتباط با بهره وری آب در بخش کشاورزی به طورعام وجود دارد که با توجه به موارد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و همچنین امنیت غذایی کشورباید مورد بررسی و تعیین دقیق نوع شاخصهای حاکم بر بهره وری آب کشاورزی قرار گیرند.

وی اعلام کرد: درحال حاضر رقم برآوردی براساس آمارهای رسمی موجود نشان می دهد که تولید و میزان آب تحویلی به بخش کشاورزی حدود یک کیلوگرم برمترمعکب است.

کد مطلب 901068

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها