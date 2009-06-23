تعیین شاخصهای بهره وری آب کشاورزی

علیرضا پرستار در گفتگو با مهر گفت: صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی با تحقق مدیریت تقاضا در کشور از طریق اجرایی کردن سند ملی الگوی مصرف آب کشاورزی و تحویل حجمی آب به تشکلهای آب بران بخش کشاورزی امکان پذیر است.

مدیرکل دفترمدیریت آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: به منظور صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی در سالجاری آیین نامه های اجرایی ماده 11 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوبه سال گذشته تدوین شده، ضمن اینکه اعمال مدیریت تقاضا در دستورکار وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: همچنین انجام مطالعات و تحقیقات برای تعیین دقیق شاخصهای کارآیی مصرف و بهره وری آب کشاورزی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

پرستار افزود: شاخصهای متعددی از نظرعلمی و فنی در ارتباط با بهره وری آب در بخش کشاورزی به طورعام وجود دارد که با توجه به موارد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و همچنین امنیت غذایی کشورباید مورد بررسی و تعیین دقیق نوع شاخصهای حاکم بر بهره وری آب کشاورزی قرار گیرند.

وی اعلام کرد: درحال حاضر رقم برآوردی براساس آمارهای رسمی موجود نشان می دهد که تولید و میزان آب تحویلی به بخش کشاورزی حدود یک کیلوگرم برمترمعکب است.