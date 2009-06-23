به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری شانزدهمین دوره جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها صبح روز سه شنبه 2 تیر با حضورعلیرضا ملکیان، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد در محل این معاونت برگزار شد.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد در ابتدای این نشست گفت: شانزدهمین دوره جشنواره و نمایشگاه مطبوعات از 28 مهر ماه به مدت یک هفته در محل مصلای تهران برگزار می‌شود و 15 آبان ماه نیز مراسم اختتامیه نمایشگاه و جشنواره شانزدهم در تالار وحدت برگزار می‌شود.

وی ضمن مقایسه پانزدهمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات با دوره‌های گذشته گفت: نمایشگاه سال گذشته از نظر حضور نشریات، تعداد بازدیدکنندگان وغرفه‌آرایی در شرایط مطلوبی قرار داشت. طبعا امسال نیز بنای ما بر این است که اشکالات جزئی را برطرف کنیم و شانزدهمین دوره نمایشگاه مطبوعات از نظر محتوا و غرفه‌آرایی به نحو بهتری برگزار شود تا شاهد استقبال گسترده مردم نیز باشیم.

ملکیان در ادامه با اشاره به مزایای برگزاری نمایشگاه در مصلی تصریح کرد: هم فضای درونی و هم فضای بیرونی مصلی از نظر پارکینگ و دسترسی مردم به نمایشگاه مشکلی ندارد و مردم رضایت خوبی از این نظر دارند. همچنین این محل هیچ محدودیتی از نظر فضا برای رسانه‌ها ندارد.

حضور رسانه‌های 50 کشور جهان در این نمایشگاه

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد با بیان اینکه در نمایشگاه امسال از 50 کشور جهان برای حضور در نمایشگاه دعوت خواهیم کرد اظهار داشت:‌ سال گذشته 30 کشور در این نمایشگاه شرکت داشتند که امسال بنا داریم از 50 کشور برای شرکت در این نمایشگاه دعوت کنیم. دعوتها نیز به گونه‌ای است که از هر کشور دو رسانه در این نمایشگاه حضور داشته باشد. کشورها نیز از همه قاره‌ها هستند. هم اکنون مقدمات دعوت از رسانه ها شروع شده که به محض اعلام آمادگی این کشورها اخبار آن را اعلام خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به تفاوتهای شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات با دوره‌های گذشته عنوان کرد: امسال بنا داریم که نشریات دانشجویی پررنگتر از سال قبل حضور داشته باشند. همچنین تلاش می‌کنیم که روابط عمومی‌ها را نیزدر این نمایشگاه شرکت دهیم. حضور روابط عمومی‌ها در این نمایشگاه ضروری است چرا که ارتباط تنگاتنگی با رسانه‌ها دارند و حضور آنها در این نمایشگاه موجب پیوستگی و نزدیکی این دو به یکدیگر می‌شود.

پایگاههای اینترنتی ثبت شده نیز در نمایشگاه مطبوعات حضور دارند

ملکیان حضور تشکلهای صنفی مطبوعات، موسسه‌های توزیع نشریات و پایگاههای اینترنتی اطلاع رسانی در نمایشگاه مطبوعات را از دیگر تفاوتهای نمایشگاه امسال با دوره‌های گذشته خواند و افزود: از همه پایگاههای اینترنتی که ثبت شده و قانونمند هستند برای حضور در این نمایشگاه دعوت خواهیم کرد.

به گفته معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد همچنین برگزاری نمایشگاهی از عکسهای خبری از دیگر برنامه‌های نمایشگاه شانزدهم است. موضوع عکسهای ارسالی به این نمایشگاه نیز آزاد است و عکاسان خبری می‌توانند حداکثر 3 تا 5 اثر خود را به دبیرخانه نمایشگاه ارسال کنند تا در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گیرد.

وی همچنین به تشریح برنامه‌های شانزدهمین جشنواره مطبوعات پرداخت و گفت: در این جشنواره دو بخش اصلی و جنبی داریم که در بخش اصلی خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاریها می‌توانند مطالبی را که در حوزه‌های مختلف خبر، مصاحبه، تیتر، طنز و طراحی و ... از اول فروردین ماه سال 87 تا پایان اسفند ماه همین سال تولید کرده‌اند تا 5 شهریور ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش جنبی نیز کسانی که خبرنگار نیستند اما مقالاتی در رسانه‌ها منتشر کرده‌اند می‌توانند تا این تاریخ مقالات خود را برای ما ارسال کنند.

ملیکان در ادامه به تفاوتهای جشنواره مطبوعات امسال با جشنواره‌های دوره گذشته پرداخت و تصریح کرد: ما امسال برای اولین بار سه حوزه تخصصی نیز در جشنواره در نظر گرفتیم که این سه حوزه عبارتند از: حوزه کودک و نوجوان، حوزه زن و خانواده و همچنین حوزه ورزش که همکاران مطبوعاتی می‌توانند مطالب و عکسهایی را که در این زمینه تولید کرده‌اند برای ما ارسال کنند.

به گفته معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد، در بخش ویژه جشنواره نیز امسال چهار موضوع اضافه شده است که عبارتند از: "اصلاح الگوی مصرف"، "گفتمان پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب"، "پایداری و مقاومت در لبنان و غزه " و "نماز، ایثار، شهادت و امر به معروف و نهی از منکر". در این بخش خبرنگاران می‌توانند مطالبی را که از تاریخ اول فروردین ماه سال 87 تا 20 شهریور ماه سال جاری تولید کرده‌اند تا پایان شهریور ماه سال جاری به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.

خبرنگاران پایگاههای اینترنتی نیز می‌توانند در جشنواره شرکت کنند

وی ادامه داد: تفاوت دیگری که جشنواره مطبوعات امسال با سال گذشته دارد این است که در سال گذشته تنها آثاری که در خبرگزاریها و نشریات درج شده بود می‌توانستند در جشنواره شرکت کنند اما امسال آثاری که در پایگاههای اینترنتی اطلاع ‌رسانی نیز درج شده می‌توانند در جشنواره مطبوعات شرکت کنند.

ملکیان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نحوه اعطای دفتر نمایندگی در خارج از کشور اذعان کرد: وزارت ارشاد از خبرگزاریها و مطبوعاتی که خواستار گشایش دفتری در خارج از کشور باشند استقبال می‌کند. اگر چنین درخواستی وجود داشته باشد ما آماده‌ایم تا با حمایتهای مادی، ارائه تسهیلات و رایزنی‌ با وزارت خارجه کشور و سفارت کشور مربوطه در ایران زمینه‌های تاسیس دفتر را برای آنها فراهم کنیم.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد در ادامه گفت: تا کنون برخی از خبرگزاریها و مطبوعات آمادگی خود را برای تاسیس دفتر اعلام کرده‌اند که ما نیز در وزارت ارشاد مشتاق هستیم تا دفاتر خبرگزاریها و مطبوعات در کشورهای اروپایی و کشورهایی که به ایران علاقمند هستند دایر شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر معیارهای دعوت از رسانه‌های خارجی برای شرکت در نمایشگاه مطبوعات نیز گفت: اولین معیار برای ما تنوع فرهنگها و سلایق است. دومین معیار این است که مطبوعات شرکت کننده در کشور خود و در سطح بین‌المللی جایگاه قابل قبولی داشته باشند. سومین معیار ما نیز دعوت از نشریاتی است که علاقمند به حضور در نمایشگاه ایران و تعامل با رسانه‌های ما باشند.

تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه مطبوعات در کشور

ملکیان در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اخلاق رسانه‌ای تا چه اندازه در نمایشگاه امسال مورد توجه قرار گرفته با بیان اینکه "شعار محوری جشنواره و نمایشگاه مطبوعات ارتقای جایگاه رسانه و تعمیق اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای است" یادآور شد: ما معتقدیم وضعیت روزنامه‌خوانی و جایگاه نشریات درکشور ما در شان نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران نیست، اگر چه ما جایگاه بالاتری از نظر تعداد خبرگزاری و نشریات خوب داریم اما از نظر تعداد روزنامه‌خوان فاصله زیادی تا حد مطلوب داریم و باید تلاش کنیم تا این تعداد ارتقا یابد.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد ادامه داد: در بخش اخلاق رسانه‌ای نیز ما ضعفهایی داریم که باید دست‌اندرکاران مطبوعات و وزارت ارشاد دوره‌ها یآموزشی برای ارتقای اخلاق رسانه‌ای برگزار کنند. خود خبرنگاران نیز باید تعمق بیشتری در این زمینه داشته باشند. منافع عمومی، احترام به آرای مردم و توجه به امنیت کشور از جمله اصول اخلاق حرفه‌ای است که روزنامه‌نگاران ما باید بدانها توجه داشته باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در نمایشگاه مطبوعات از خبرگزاریهایی که علیه انتخابات ایران سیاه‌نمایی می‌کنند برای حضور در نمایشگاه دعوت می‌کنید گفت: ما از رسانه‌های خارجی که در روزهای اخیر به منشور بین المللی اخلاق رسانه‌ای توجه نداشتند و با تولید اخبار جعلی به اغتشاشگران کمک کردند دعوت نخواهیم کرد اما از این کشورها ممکن است خبرگزاریها و نشریات دیگری حضور داشته باشند.

ملکیان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در نمایشگاه مطبوعات فضایی برای مناظره و نقد میان مدیرمسئولان رسانه‌های وابسته به جناحهای مختلف سیاسی در نظر گرفته شده است عنوان کرد: ما در چهاردهمین نمایشگاه مطبوعات که در آستانه انتخابات مجلس هشتم قرار داشت نشستهای این چنینی داشتیم و امسال هم از این قبیل نشستها که به صورت مناظره برگزار شود استقبال می‌کنیم و زمینه‌ برگزاری این نشستها را نیز فراهم خواهیم کرد.