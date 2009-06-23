به گزارش خبرنگار مهر، این ورزشکار اتریشی که در دوره پیشین مسابقات "آیرون من اوستریا" موفق به کسب مدال برنز شده بود در شرایطی از حضور در یازدهمین دوره این رقابت‌ها محروم شده است که پیش از این عامل دوپینگ و محرومیت هموطن دوچرخه‌سوارش شده بود.

"برنارد کهل" اتریشی که در مسابقات توردوفرانس سال 2008 به دلیل استفاده از داروی غیرمجاز CERA دوپینگی معرفی شد عنوان کرده است که "هانس همپل" این مواد را در اختیار او قرار داده است. البته همپل دوپینگی در واکنش اولیه نسبت به اظهارات هموطنش آنها را تائید کرد اما خیلی زود اعترافات خود را پس گرفت.

"هانس همپل" 35 ساله پیش از این عضو تیم ملی دوچرخه‌سواری اتریش بود و در رقابت‌های قهرمانی 1999 جاده اتریش عنوان نخست را از آن خود کرد.

یازدهمین دوره مسابقات سه گانه "آیرون من اوستریا" از 5 ژوییه در "کلاگنفورت" اتریش آغاز می‌شود.