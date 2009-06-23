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۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۶

لغو ثبت نام دانشجویان پردیس فنی دانشگاه تهران در 6 و 7 تیر ماه

لغو ثبت نام دانشجویان پردیس فنی دانشگاه تهران در 6 و 7 تیر ماه

ثبت نام نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانشجویان شاغل به تحصیل در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران که پیش از این مقرر بود در 6 و 7 تیرماه 88 صورت گیرد، لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لغو ثبت نام نیمسال اول 89-88 دانشجویان شاغل به تحصیل پردیس دانشکده های فنی توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران اعلام شده است.

تاریخ جدید ثبت نام هنوز اعلام نشده است.

محمد صادق ضیایی - مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران نیز ابراز امیدواری کرد تاریخ جدید برگزاری امتحانات دانشگاه تهران به زودی توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی اعلام شود.

بر طبق این گزارش، دانشگاه تهران در اواخر خرداد ماه طی اطلاعیه ای اعلام کرده بود: کلیه امتحانات دانشگاه تهران در تمام مقاطع تحصیلی به تعویق افتاده و تاریخ جدید برگزاری امتحانات متعاقبا از طریق دانشگاه اعلام خواهد شد.

کد مطلب 901124

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