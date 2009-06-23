لغو ثبت نام دانشجویان پردیس فنی دانشگاه تهران در 6 و 7 تیر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، لغو ثبت نام نیمسال اول 89-88 دانشجویان شاغل به تحصیل پردیس دانشکده های فنی توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران اعلام شده است.

تاریخ جدید ثبت نام هنوز اعلام نشده است.

محمد صادق ضیایی - مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران نیز ابراز امیدواری کرد تاریخ جدید برگزاری امتحانات دانشگاه تهران به زودی توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی اعلام شود.

بر طبق این گزارش، دانشگاه تهران در اواخر خرداد ماه طی اطلاعیه ای اعلام کرده بود: کلیه امتحانات دانشگاه تهران در تمام مقاطع تحصیلی به تعویق افتاده و تاریخ جدید برگزاری امتحانات متعاقبا از طریق دانشگاه اعلام خواهد شد.