به گزارش خبرنگار مهر در یزد، فلاح زاده پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با کارکنان و روحانیون سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد به مناسبت روز اطلاع‌‍ رسانی دینی اظهار داشت: در این استان فعالیتهای بسیار و قابل توجهی در زمینه امور قرآنی انجام می شود اما به دلیل خودجوش بودن و عدم ساماندهی در اکثر موارد، بدون خروجی های مورد نظر به پایان می رسد.

وی با اشاره به مهمترین وظایف سازمان تبلیغات در زمینه امور قرآنی و فرهنگی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی باید با برنامه ‌ریزی و مطالعه دقیق کلیه امور فرهنگی به ویژه در زمینه مسائل دینی را آغاز و با کنترل و نظارت مستمر پیگیری کند.

فلاح زاده در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به فعالیتهای روحانیون در برهه ‌های مختلف به ویژه هشت سال دفاع مقدس و نقش تاثیرگذار آنها در پیروزی رزمندگان در عملیاتهای مختلف یادآور شد: در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز روح خلوص و معنویت بر جبهه ‌ها حکمفرما بود که این امر بیشتر از سوی روحانیون بر جبهه‌ ها حاکم بود و سبب شد تا فتوحات و نصرتهای الهی نصیب رزمندگان اسلام شود.

وی همچنین با اشاره به رسالت سازمان تبلیغات اسلامی بیان داشت: احکام الهی باید توسط مبلغان دین به گوش همگان برسد و در این مسیر نباید از هیچ کوششی دریغ شود.

فلاح‌زاده همچنین گفتمانهای دینی را حرکتی آگاه کننده و تاثیرگذار توصیف کرد و بیان داشت: برگزاری این گفتمانها در روشن کردن افکار عمومی به ویژه جوانان نقش موثری دارد.

وی توکل، تحرک، توسل به اهل بیت(ع)، تفکر، تحول و تداوم تحول را شش سرفصل مهمی دانست که مدیران با قراردادن آن در سرلوحه کارهای خود به موفقیتها و دستاوردهای زیادی دست می ‌یابند.

فلاح زاده ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد از تلاش دست اندرکاران و تلاشگران امر تبلیغ و اطلاع‌ رسانی دینی تقدیر و تشکر کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی نیز در این نشست اظهار داشت: نیاز انسان به آموزه ‌های دینی، مناسک و باورهای دینی منحصر به یک عصر نیست بلکه همه اعصار را در بر می ‌گیرد.

حجت ‌الاسلام سیدمحمد شریف حسینی کوهستانی برگزاری کلاسهای آموزشی تربیت معلم، مدرس، داور، ترتیل، مفاهیم، تجوید و حفظ قرآن را به عنوان مهمترین محور فعالیتهای قرآنی این اداره کل اعلام کرد.