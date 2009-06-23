30 هزار زن بودایی موهای خود را برای ترمیم جاده معبد اهدا کردند!

حدود 30 هزار زن و 100 مرد بودایی در برمه موهای خود را برای تأمین هزینه‌های ترمیم جاده‌ای اهدا کردند که به یک معبد دور افتاده منتهی می‌شود. گفته می‌شود در این معبد باقی مانده جسد یکی از نزدیکان بودا قرار دارد. از این رو یکی از زیارتگاههای محبوب مردم برمه محسوب می‌شود. موهای اهدا شده زنان و مردان بودایی که برای ساخت کلاه گیس یا عروس به کار گرفته می‌شود به تاجران چینی برای اهدافی مشابه به فروش می‌رسد. دسترسی به این جاده در کشور دشوار است و برخی از راههای آن را تنها می‌توان بدون وسیله نقلیه یا با فیل سواری طی کرد.

مخالت اسقفهای کاتولیک بریتانیا با آگهی تلویزیونی سقط جنین

کنفرانس اسقفهای انگلستان و ولز با پیشنهاد تبلیغ سقط جنین و راهکارهای جلوگیری از بارداری در رسانه‌های این کشور چون شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی مخالفت کردند. اسقفهای عضو این کنفرانس دیدگاه خود را به جلسه کمیته افکار عمومی درباره تعیین استانداردهای تبلیغات ارسال کردند. اسقفهای کاتولیک همچنین تأکید کردند که سقط جنین را نه می‌توان تجویز پزشکی و نه یک محصول قابل ارائه به مشتری دانست.

50 درصد از کار توسعه‌سازی پل جمرات تمام شده است

اینک مرحله پنجم از آماده سازی پل جمرات به پایان رسیده است که بیش از 4 میلیارد ریال هزینه داشته است. گفته می‌شود که 50 درصد این طرح تمام شده و پیش از موسم حج کار آن به اتمام می‌رسد. پل جدید گنجایش بیش از 4 میلیون حاجی را دارد. با توجه به افزایش تعداد زائران خانه خدا این طرح با هدف جادهی بیشتر و با در نظر گیری نکات امنیتی ساخته شده است.

محکومیت تقسیم مسجدالاقصی از سوی خطیب مسجد

شیخ عکرمه صبری خطیب مسجدالاقصی تقسیم آثار باستانی و تاریخی مسلمانان در شهر قدس از جمله مسجدالاقصی از سوی یهودیان افراطی و خاخامهای یهودی را به‌شدت محکوم کرد و اظهار داشت که خاخامهای یهودی هنوز نمی‌دانند که این مکان از اماکن تاریخی مسلمانان است و مکانی نیست که هیکل موهوم در آن قرار داد. هر چند که صهیونیستها در ادامه فعالیتهای خصمانه خود سلسله حفاریهایی را زیر مسجدالاقصی انجام داده‌اند.