اتصال 120 نقطه از تاسیسات گاز کشور به فن آوری ماهواره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال گازایران، محمد رضا ولوی در تشریح آخرین پیشرفت های صورت گرفته در بخش شبکه مخابراتی صنعت گاز ایران، گفت: با توجه به اهمیت مخابرات و تلمتری در فرآیند پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی، هم زمان با تاسیس شرکت ملی گاز، امور مخابرات و تلمتری گاز نیز تاسیس شد.

وی با اشاره به رشد و توسعه مخابرات و تلمتری گاز در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: در حال حاضر شبکه پیشرفته مخابرات و تلمتری موجود پاسخگوی کلیه نیازهای ارتباطی صنعت گاز را به صورت صوت، تصویر و دیتا به شکل با سیم و بی سیم است.

وی با اشاره به اینکه همزمان با نصب و راه اندازی تاسیسات گاز، ارتباط مخابراتی این صنعت نیز با ایجاد شبکه یکپارچه توسعه پیدا کرده است، اظهار کرد: هم اکنون ارتباط تلفنی با مراکز شهری، نقاط عملیاتی، ادارای شرکت انتقال گاز، ارتباط بی سیم برای تیم های مهندسی و عملیات مستقر در تاسیسات تقویت فشار، یاردهای عملیاتی و پالایشگاه ها، ارتباط با اینترنت و شبکه جامع اداری از طریق امور مخابرات و تلمتری گاز تامین می شود.

وی با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی تاسیسات گاز کشور و صعب العبور بودن استقرار آنها، بیان کرد: ارتباط مخابراتی بین این تاسیسات به ویژه در مواقع خرابی و یا جلوگیری از حادثه از اهمیت بالایی برخوردار است.

ولوی با بیان اینکه هم اکنون کلیه پالایشگاه های گاز کشور از سیستم مخابراتی پیشرفته ای برخوردار هستند، تبیین کرد: استفاده از فن آوری اسکادا"SCADA" برای مشاهده پارامترهای مختلف گاز و وضعیت تجهیزات فقط با در اختیار داشتن شبکه گسترده و پیشرفته مخابراتی امکان پذیر بوده، که این زیر ساخت های مخابراتی توسط مدیریت مخابرات و تلمتری شرکت ملی گاز ایجاد شده است.

این مقام مسئول، خاطر نشان کرد: هم اکنون از فن آوری های نوینی همچون فیبرنوری، ماهواره، وی او آی پی "VOIP"، سوئیچ های پیشرفته و سیستم ترانک در شبکه مخابراتی صنعت گاز کشور استفاده می شود.

مدیر مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران، یادآور شد: در حال حاضر با بهره برداری از سیستم فیبر نوری در کنار خطوط لوله انتقال گاز در حال ساخت کشور همچون خط لوله چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم در آینده ای نزدیک ظرفیت شبکه زیر ساخت مخابراتی گاز ارتقای بیشتری پیدا خواهد کرد.

وی از اتصال 120 نقطه از تاسیسات گاز در سراسر کشور به تکنولوژی ماهواره ای خبر داد و افزود: ارتباط بین این نقاط از طریق مرکز کنترل مرکزی تهران انجام می گیرد.

این مقام مسئول در پایان تاکید کرد: در حال حاضر صنعت گاز ایران یکی از بزرگترین شبکه های بی سیم برای تیم های امدادی در شهرها، پالایشگاه ها، تاسیسات تقویت فشار گاز و یاردهای عملیاتی گاز را در سطح کشور در اختیار دارد.