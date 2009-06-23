به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام سبحانی ظهر سه شنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه در سال 86 نیز 15میلیارد و 232 میلیون ریال جریمه واصله در استان فارس داشته ایم، افزود: یکی از مواردی که در قانون برای مجازات قاچاقچیان و متخلفان عرصه مواد مخدر پیش بینی شده توقیف و مصادره خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت و همچنین مصادره اموال مجرم بوده که از این راه به دست آورده که بر همین اساس در استان فارس طی سال گذشته 510 دستگاه وسائل نقلیه سبک و سنگین و تلفن همراه مصادره شده است.

رئیس دادگاه انقلاب شیراز تاکید کرد: بر اساس قوانین فرقی نمی کند که در آن خودرو چه میزان مواد و چه نوع مواد مخدری حمل می شده بلکه از هر نوع و به هر میزانی که باشد بر اساس قانون خودرو مصادره خواهد شد.

حجت الاسلام سبحانی با اشاره به مجازاتهای سنگین برای مواد مخدر نیز بیان کرد: یکی از موضوعاتی که طی این مدت توسط افراد سودجو مطرح می شود این بوده که مواد جدید مانند کراک، شیشه و.. اعتیادآور نیست بلکه باید دانست که گرفتاری و عواقب مصرف اینگونه مواد جدید به مراتب سخت تر و شدیدتر از مواد سنتی بوده و محکومیتهای مختلفی نیز براساس قانون پیش بینی شده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه های دادگاه انقلاب شیراز در مورد مبارزه و مقابله با مواد مخدر نیز بیان کرد: در سال جاری برنامه های عملیاتی و اجرایی مختلفی برای مبارزه در این حوزه پیش بینی و تعریف شده که از آن جمله می توان به مقابله با عوامل کلان و اصلی قاچاق و تولید مواد مخدر اشاره کرد.

رئیس دادگاه انقلاب شیراز با اشاره به اینکه در کنار این موضوع خرده فروشان و معتادان خیابانی نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت، افزود: یکی از موضوعاتی که همواره شهروندان را آزار داده همین خرده فروشان مواد مخدر در سطح محلات و خیابانها هستند که چهره شهر را نامناسب جلوه می دهند از این رو برای پاکسازی جامعه از اینگونه افراد طرح هایی برای مقابله و برخورد با خرده فروشان نیز در دست اجرا قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام سبحانی از آموزش در سطح ادارات و مدارس به عنوان یکی دیگر از برنامه های پیش بینی شده برای سال جاری یاد کرد و افزود: بر این اساس کارشناسان و متخصصان در سطح دبیرستانها، پیش دانشگاهی ها و... حضور یافته و در مورد مواد مخدر، خطرات و مشکلات آن اطلاع رسانیهای لازم را انجام خواهند داد.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر کار نهادهای مردم نهاد در حوزه مواد مخدر نیز یکی از برنامه های سال 88 به شمار می رود، گفت: در سطح جامعه نهادهای مردمی مختلفی در حوزه پیشگیری، ترک و مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر فعالیت دارند که بخشی از آنها از سوی بهزیستی و بخشی دیگری نیز از طرف دانشگاه علوم پزشکی مجوز خود را دریافت کرده و این ارگانها نیز بر کار نهادهای مردمی مذکور نظارت کامل دارند.

رئیس دادگاه انقلاب شیراز ادامه داد: اما در سطح جامعه برخی موسساتی هستند که مجوزی برای فعالیت خود ندارند و در برخی از موارد نیز مشاهده شده که این موسسات بی مجوز از راه کارهایی برای ترک اعتیاد استفاده می کنند که به هیچ عنوان مناسب نیست از این رو برای سال جاری نظارت بر کار و فعالیتهای موسسات مردمی حوزه مواد مخدر و اعتیاد نیز صورت خواهد گرفت.