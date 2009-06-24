نگاه دلسوزانه عامل رواج تکدی گری/بندرعباس بارانداز متکدیان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن پرآور صبح سه شنبه در اولین جلسه کارگروه شناسایی، جمع آوری و ساماندهی متکدیان و بی خانمانهای استان افزود: تکدی گری یک پدیده و مسئله اجتماعی است که علاوه بر بعد اجتماعی ابعاد گوناگون اقتصادی، روانی و غیره نیز دارد.

وی بیان کرد: تکدی گری پدیده ای است که بر روی شهرهای بزرگ سایه افکنده است و در کلانشهرها و شهرهای خاص مثل بندرعباس به دلیل شرایط اقلیمی، تجاری، اقتصادی و گردشگری در نیمه دوم سال برای کسب درآمدها و کارهای کاذب سرازیر می شوند.

دلسوزی عامل اصلی تکدی گری

معاون امنیتی و سیاسی استانداری هرمزگان گفت: خیلی از افرادی که به بندرعباس می آیند نیازمند نیستند ولی زمانی که می بینند مردم این شهر دلسوزانه به آنها کمک می کنند باعث می شود تا دست به تکدی گری بزنند و با کسب درآمدهای خوب ماندگار شوند و چهره شهر را زشت کنند.

وی با تاکید بر اینکه تمام دستگاه های مرتبط با جمع آوری این پدیده شوم و معتادان در سطح شهر باید تلاش بیشتر و همکاری بهتری داشته باشند، تصریح کرد: شهرداری پس از شناسایی نقاط پر خطر شهر طی نامه ای رسمی به نیروی انتظامی اعلام کند تا آنها سریعا نسبت به پاک سازی این مناطق اقدام کنند و کودکان خیابانی، سالمندان و معلولان متکدی هم باید در اختیار بهزیستی قرار بگیرند.

پرآور خاطرنشان کرد: در خصوص ترد اتباع بیگانه و متکدیان خارجی هیچگونه مشکل اعتباری نداریم و پس از واکسینه شدن و درمان اولیه به کشورهای خود بازگشت داده خواهند شد.

بندرعباس بارانداز متکدیان

وی بیان کرد: مشکل تکدیگری در بندرعباس به روزمرگی تبدیل شده است و باید با یک برنامه ریزی صحیح و جامع این پدیده شوم را به کمترین حد آن برسانیم، از سوی دیگر هم مرز بودن با استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان باعث شده است اتباع بیگانه پس از ورود از ورزهای شرقی کشور به بندرعباس آمده و از اینجا به دیگر نقاط ایران بروند که همین مسلئه بندرعباس را به بارانداز متکدیان تبدیل کرده است.

پرآور با اشاره به آمار سه ماهه اول سال جاری در خصوص جمع آوری متکدیان بیان کرد: 137 مرد، 148 زن و 135 کودک خارجی که در سطح شهر مشغول به تکدی گری بودند، جمع آوری و 1201 معتاد هم در همین زمان شناسایی و از سطح شهر جمع آوری شده اند.