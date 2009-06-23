ساماندهی اوقات فراغت جوانان با پررنگ کردن نقش خانواده ها ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی طالبیان ظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی دبیران ستادهای اوقات فراغت شهرستانهای خراسان رضوی ضمن تاکید بر لزوم ورود به فعالیت های فراغتی براساس یک برنامه ریزی دقیق، افزود: باید با پررنگ کردن نقش خانواده ها و تصمیم گیری بر محور تقاضای جوانان بر ساماندهی اوقات فراغت توجه کرد.

رئیس سازمان ملی جوانان خراسان رضوی گفت: باید با مشارکت دادن جوانان در برنامه ها و ایجاد فرصت گفتگو برای آنان، شرایط مناسب را برای تعالی اخلاق و رفتار جوانان فراهم کنیم.

در جلسه هم اندیشی دبیران ستادهای اوقات فراغت شهرستانهای استان، دفترچه پیشنهادی وظایف کمیته های 6 گانه اوقات فراغت شهرستانها معرفی و تشریح شد و چالشهای پیش روی فعالیتهای فراغتی در هر شهرستانها در ساماندهی کالایی و خدمات فراغتی مورد بررسی قرار گرفت

در این جلسه همچنین سامانه faraghat.org برای دبیران ستادهای اوقات فراغت شهرستانها تشریح شد و اولویتهای موضوعی فعالیتهای فراغتی مورد بحث قرار گرفت.