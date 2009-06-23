امکان تقلب در کنکور صفر است/ نحوه ارسال سئوالات کنکور به شهرستانها

سلامت برگزاری کنکور صددرصد تضمین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی شب دوشنبه در جمع خبرنگارن افزود: وی ادامه داد: همه داوطلبان و خانواده های آنها مطمئن باشند که امنیت در قرنطینه کنکور کاملاً بالا است و سلامت برگزاری کنکور صددرصد تضمین شده است و داوطلبان نباید استرس داشته باشند.

نحوه ارسال سئوالات کنکور به شهرستانها

وزیر علوم در رابطه با روند ارسال سئوالات به حوزه های انتخابی افزود: بلافاصله بعد از ورود سئوالها به کامیون، دربهای آن پلمب شده و قرنطینه موقت آغاز می شود، در این زمان نیروهای مسلح هم در داخل کامیون حضور دارند و در راه کامیون را تا حوزه همراهی می کنند.

تنها این افراد می توانند از قرنطینه کنکور بازدید کنند

وی اضافه کرد: تنها وزیر و اشخاصی که وزیر تعیین می کند در حد دو یا سه نفر می توانند از محل قرنطینه بازدید کنند. البته سئوالات در این زمان هم پلمب شده اند و هیچ کس نمی تواند آنها را رویت کند. دوربینهایی که در داخل محل قرنطینه قرار دارند توسط حراست وزارت علوم به شکل لحظه ای چک می شوند و به عبارتی می توان گفت که امکان تقلب صفر مطلق است.

تسهیلات ایجاد شده برای داوطلبان نابینا در کنکور

زاهدی با اشاره به تسهیلات برای داوطلبان نابینا در کنکور سراسری گفت: امسال برای داوطلبین نابینا تسهیلات بیشتری فراهم کرده ایم به طوری که دفترچه آزمون دروس عمومی نابینایان به خط بریل تهیه شده و برخی از دروس تخصصی نیز به خط بریل هستند.

وی در خصوص حذف کنکور اظهار داشت: ما هم مایل هستیم کنکور حذف شود اما حذف کنکور به معنای حذف رقابت نیست و رقابت همیشه به خصوص در رشته های برتر وجود خواهد داشت.

وزیر علوم با تشکر از عوامل سازمان سنجش که بیش از 36 روز در قرنطینه کنکور حضور داشته اند، دستور شروع بارگیری را صادر کرد و افزود: تمهیدات لازم برای امنیت کنکور از هر جهت اندیشیده شده است و حوزه های کنکور، مسائل رفاهی در حوزه ها و مسائل نظارتی و امنیتی کاملاً آماده برگزاری کنکور هستند.

وی تاکید کرد: ما یقین داریم که شاهد برگزاری کنکور بدون هیچ گونه مشکل و یا مسئله ای خواهیم بود.

زاهدی همچنین با اشاره به همکاری با سایر وزارتخانه ها یادآور شد: وزارتخانه های اطلاعات، کشور، راه و ارتباطات و نیروی انتظامی، بازرسی کل کشور و هواپیمایی همکاری خوبی با وزارت علوم داشته اند.