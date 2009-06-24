نصب سرویس پشتیبان گیری آنلاین روی رایانه هایHP

به گزارش خبرگزاری مهر، بر پایه این توافق، شرکت HP روی تمام رایانه های رومیزی و نوت بوکهای ویژه کاربران خصوصی، سرویس پشتیبان گیری آنلاین سیمانتک با عنوان Norton Online Backup را پیش نصب می کند. اعتبار نسخه پیش نصب آن به صورت رایگان 30 روز است و پنج گیگابایت فضای امن پشتیبان گیری آنلاین از اطلاعات را پیش بینی می کند.

سرویس Norton Online Backup از 21 جولای در دسترس خواهد بود و به دقت از کاربران برای محافظت از اطلاعات دیجیتالی آنها حمایت می کند.

عملیات پشتیبان گیری می تواند توسط حداکثر پنج رایانه و از طریق یک رمز ورود مرکزی کنترل شود.

براساس گزارش پی سی وورد، در نظرسنجی انجام شده توسط سیمانتک نیمی از کاربران مصاحبه شونده اظهار داشتند که اطلاعات قدیمی خود را از دست داده اند در حالی که تنها کمتر از یک سوم آنها به طور مرتب از اطلاعات خود پشتیبان گیری می کنند.

سیستم Norton Online Backup به صورت خودکار می تواند عملیات پشتیبان گیری را انجام دهد.