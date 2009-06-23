ادامه رقابت خریداران سهام بانک ملت به فردا موکول شد

علی صحرایی در گفتگو با مهر در خصوص عرضه بلوک 5 درصدی سهام بانک ملت امروز در بورس گفت: خریداران سهام امروز برای خرید بلوک 5 درصدی سهام بانک ملت به رقابت پرداختند، اما به دلیل اتمام وقت معاملات بورس، ادامه رقابت به فردا(چهارشنبه) موکول شد.

مدیر بازار شرکت بورس و اوراق بهادار افزود: در این رقابت سه کارگزاری حضور یافتند که با افزایش قیمت پایه هر سهم به هزار و 326 ریال توسط آنها رقابت ایجاد شد که ادامه آن به فردا موکول شد.

به گفته وی امروز 655 میلیون سهم بانک ملت در قالب یک بلوک 5 درصدی به قیمت هر سهم یک هزار و 300 ریال و به ارزش 851 میلیارد و 500 میلیون ریال عرضه شد.

صحرایی گفت: بلوک دوم 5 درصدی سهام بانک ملت نیز فردا به قیمت پایه هر سهم یک هزار و 300 ریال در بورس عرضه خواهد شد، به عبارت دیگر فردا دو بلوک 5 درصدی سهام بانک ملت در بورس عرضه می شود.

عرضه بلوک 5 درصدی بانک ملت طبق اطلاعیه شرکت بورس امروز صورت گرفت که با وجود رقابت گروه‌های مختلف و افزایش قیمت آن از پایه یک هزار و 300 ریال تا یک هزار و 326 ریال، ادامه رقابت با اتمام زمان معاملات به فردا موکول شد.

