افزایش 103 درصدی سرمایه گذاری صنعتی در خراسان رضوی ‏

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین احمدی ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در سال گذشته بالغ بر 551 پروانه بهره برداری صنعتی در استان با سرمایه گذاری 1332 میلیارد تومان با 103 درصد رشت نسبت به سال گذشته و اشتغال مستقیم 13200 نفر صادر شد.

رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی ادامه داد: این میزان به لحاظ تعداد 7 درصد، سرمایه گذاری 6 درصد و اشتغال 5/9 درصد کشور است، که در این خصوص از نظر تعداد و اشتغال در رتبه سوم و به لحاظ سرمایه گذاری با 25 میلیارد تومان اختلاف با استان تهران در رتبه پنجم و اگر این اختلاف کم را نادیده بگیریم در رتبه چهارم قرار داریم.

وی گفت: طرح های صنعتی سال گذشته با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد به تعداد 360 مورد با پیش بینی سرمایه گذاری حدود هزار میلیارد تومان و اشتغال 13500 نفر بود که امیدورایم این روند در سال جاری همان روند سال قبلی البته با شیب ملایمتر ادامه داشته باشد.

احمدی خاطر نشان کرد: همچنین تعداد پروانه بهره برداری معدنی صادره، 53 مورد با ذخیره 246 میلیون تن بوده است که به لحاظ تعداد در پروانه های معدنی 39 درصد رشد، در سرمایه گذاری 42 درصد و در اشتغال 40 درصد رشد را در سال گذشته نشان می دهد.

رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: تعداد 64 فقره گواهینامه کشف با ذخیره 350 میلیون تن صادر شد که به لحاظ ذخیره سازی جدید 260رشد را نشان می دهد.

وی ادامه داد: همچنین تعداد پروانه خدمات فنی و مهندسی 19 مورد با رشد 26 درصد و تعداد گواهی تحقیق و توسعه 11 مورد با 267 درصد رشد بوده است.

احمدی با بیان اینکه صادرات صنعتی معدنی استان در سال قبل 820 میلیون دلار با رشد 25 درصد به سال 86 بوده است، گفت: همچنین در دوماهه اول امسال 147 میلیون دلار کل صادرات که رشد 31 درصدی نسبت به سال قبل که 85 درصد آن صنعتی معدنی است را داشته ایم که طی دوماه اول امسال 62 هزار تن سیمان به ارزش 11 میلیون دلار صادر شد.

وی افزود: در مجموع بدهیهای زیر دو میلیارد تومان 272 واحد صنعتی جمعاً به مبلغ 262 میلیارد تومان جهت دریافت مجوز استمهال یکساله به وزارت صنایع و معادن ارسال شد و به زودی مصوبه دولت در خصوص مجوز استمهال ابلاغ خواهد شد.

احمدی تصریح کرد: در سال 87 در مجموع یکصد واحد صنعتی مشکل دار جهت برخورداری از تسهیلات کمیته رسیدگی به واحدهای بحرانی در سازمان مراجعه و تشکیل پرونده داده اند که 43 مورد واجد شرایط برخورداری از تسهیلات بوده اند که ضمن تشکیل پرونده و ارسال به تهران برای 27 واحد استمهال یکساله و 40 میلیارد ریال تسهیلات جدید پرداخت شده است.