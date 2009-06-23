حسن شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: هم اکنون بیش از سه هزار نفر از جمعیت پنج هزار نفری عشار استان نیازمند توجه در حوزه آموزش هستند.

وی با اشاره به اینکه، این مهارتها در ارتقای سطح آگاهی عمومی، افزایش تولید و بهبود اقتصاد خانواده و ساماندهی اسکان عشایر موثر است، خاطرنشان کرد: کمبود امکانات و دسترسی محدود عشایر به کلاس های آموزشی و پراکندگی آنها در عرصه وسیعی از زیست بوم، آموزشهای ترویجی گسترده به تمامی جمعیت عشایری در این استان میسر نیست.

مدیر امور عشایری استان مرکزی گفت: سال گذشته عشایر این استان در ارتباط با شناخت گیاهان دارویی، تولید بهینه شیر و فرآورده های لبنی، راهکارهای تقویت اقتصاد خانواده و توسعه صنایع دستی، آموزش های لازم را فرا گرفتند.

وی در ادامه از راه اندازی هشت طرح عشایری در سطح این استان در روز گذشته خبر داد و گفت: این طرحها را شامل آبرسانی، خط انتقال آب، احداث حمام، راه عشایری، لایروبی و احداث آبشخور دام است که با ‎14 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار هزینه شده و در مجموع 156 خانوار عشایری از نعمت آب آشامیدنی سالم و راه مناسب برخوردار شدند.